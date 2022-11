Carne sintetica, per Slow Food "è più un affare che il cibo del futuro"

Dopo il via libera arrivato dagli Usa, la carne sintetica è diventata tema di discussione nel nostro Paese, con il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida che ha definito "criminale" la bistecca in laboratorio.

"Secondo chi sta sperimentando la carne sintetica per l'immissione sul mercato, innanzitutto americano, ma presto europeo e mondiale, è il cibo del futuro - è il commento sull'argomento di Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia -. Lo sarebbe per il suo valore etico, visto che eviterebbe la macellazione di animali, ma anche ambientale, perché consentirebbe di fare a meno degli allevamenti. Ma a ben guardare sembra più l'affare del futuro per un bel po' di gruppi finanziari e multinazionali".

"Il rischio evidente - sottolinea Nappini - è che il cibo, diventato una commodity, una merce di scambio sui grandi mercati internazionali come tante altre, diventi oggetto di una deriva tecnologica che lo priva di qualunque significato culturale, del legame con i territori e con le comunità che ci vivono, con i loro saperi e tradizioni".

"Tra i finanziatori del settore, alcuni sono le stesse multinazionali responsabili dei danni prodotti dal sistema agroalimentare e zootecnico negli ultimi decenni - spiegano da Slow Food. "Il futuro di una produzione alimentare buona, pulita e giusta per tutti è nella scelta più consapevole delle proteine da portare in tavola", conclude Nappini.