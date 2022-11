Caro-energia, ad Albenga le luminarie natalizie "alimentate" con la bicicletta

Caro bollette, ad Albenga (Liguria) arrivano le luminarie low cost "alimentate a pedali". Da Gorizia a Polignano a mare, passando per la Maremma: il risparmio energetico arriva su uno dei simboli del Natale alle porte, ma la maggior parte dei comuni non ci rinunciano, e passano ai Led (o alla riduzione dell'orario di accensione).

facebook comune di albenga m'illumino d'immenso facebook

Albenga "S'illumina d'immenso green", il post sui social del comune sull'iniziativa di risparmio energetico. "Installeremo due batterie di biciclette con cui ciascun cittadino, turista o visitatore, potrà contribuire a produrre energia, utilizzata per coadiuvare l’alimentazione delle proiezioni architetturali", così Riccardo Tomatis, sindaco della città ligure, annunciando il programma per le festività natalizie. Una iniziativa volta al risparmio - e che non investirà tutte le luci del Natale - di almeno una parte dei più di 7 milioni di euro che - dati alla mano - costano alla cittadinanza le illuminazioni delle feste. Il primo cittadino ha inoltre comunicato l'uso di proiettori a Led per tutte le altre illuminazioni.

Facebook progetto itis galilei albenga bicicletta per alimentare luminarie Facebook

Un dettaglio dal video (realizzato dalla scuola) pubblicato su Facebook dall'amministrazione, dove si spiegano i vantaggi in termini di risparmio energetico ed il funzionamento, delle biciclette che producono energia, progettate da studenti e docenti dell'Istituto tecnico industriale Galilei di Albenga.

Sindaco Albenga: "Pedalando, tutti potranno apportare il loro piccolo-grande contributo e rendere più green il nostro Natale"

Tgr festività natalizie piazza di Bolzano Tgr

Bolzano: “Rafforzare immagine green del comune” Anche a Bolzano si punta al risparmio, con una riduzione degli orari di funzionamento delle luminarie, con un timer che le farà spegnere intorno alle 22, e la - “dolorosa” - rinuncia alla pista di pattinaggio. Il comune ha annunciato di "puntare a rafforzare la propria immagine green", nell'ambito dei mercatini di Natale originali dell'Alto Adige. Inoltre lancia un sistema di monitoraggio della sostenibilità - affidato all'Ökoinstitut Alto Adige - "durante tutto il periodo di apertura fino all'Epifania". L'istituto registrerà i dati sul "consumo di energia elettrica e la produzione di rifiuti residui".

Ansa Foto di archivio delle luminarie a Trieste nel 2021

In maremma in provincia di Grosseto, alcuni comuni dopo una serie di incontri hanno deciso di "celebrare il Natale senza luminarie, ma con l'installazione di un simbolo che farà vivere comunque gli abitanti in un clima natalizio", così rappresentanti di Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Roccalbegna, Semproniano e Sorano. Ai summit era presente anche il comune di Scansano che però ha annunciato che installerà le luminarie "ma ne ridurrà il numero ed il tempo di accensione".



Facebook Luminarie e comune di giussago