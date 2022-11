Cautela sui mercati in attesa di Powell

Proseguono sulla scia di un moderato ottimismo i mercati europei al giro di boa: Milano poco prima delle 13 guadagnava lo 0,4%, come in apertura.



In mattinata, dato atteso, è arrivata l'inflazione preliminare dell'eurozona scesa a novembre al 10% rispetto al 10,6% registrato ad ottobre. Si tratta della prima riduzione dopo mesi di crescita

ininterrotta. In italia livelli sempre molto alti ma stabili:+ 0,5% su base mensile e 11,8% su base annua.



Ora bisognerà vedere come e se questi dati influenzeranno la Bce nella prossima decisione sui tassi. Nella stessa ottica stasera (19:30 italiane) si attende il discorso del presidente della Fed statunitense Powell.



Il gas è in crescita del 5% rispetto alla chiusura di ieri, quasi del 10 percento nel giro di una settimana, 142 euro megawattora, livelli che non si vedevano da fine ottobre. Possibile che i mercati reagiscano all'ennesimo mancato accordo sul price cap europeo.

Petrolio: il Brent è a 84,5 dollari, in leggero aumento rispetto a ieri.