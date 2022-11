Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un frigorifero a Ceglie Messapica (Brindisi). La scoperta è stata fatta dai Carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina salentina, in una casa di campagna in contrada Galante Minzella.

La scoperta, poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

Al momento non si hanno altre notizie, le forze dell’ordine stanno indagando.