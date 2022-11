Centrali nucleari in manutenzione: la Francia si prepara a blackout programmati

La Francia si prepara all'eventualità di interruzioni localizzate dell'erogazione di energia elettrica durante l'inverno. Mercoledì la prima ministra Élisabeth Borne ha dato mandato ai funzionari regionali di elaborare procedure per stop controllati di massimo di due ore. Se si concretizzassero, ci sarebbero limitazioni alla vita pubblica.

In vista di un gennaio che si prevede particolarmente rigido, Parigi teme che la produzione di energia possa non essere sempre in grado di soddisfare la domanda, a causa soprattutto dei ritardi nella manutenzione di alcune centrali nucleari. Il governo ha comunque ricordato di aver stipulato un accordo di solidarietà con la Germania, in virtù del quale la Francia fornisce gas naturale alla Germania e, in cambio, riceve elettricità se necessario.

Il governo ha sottolineato che la popolazione verrebbe avvisata delle interruzioni con un giorno di preavviso, tramite un app già disponibile chiamata "EcoWatt". Ospedali e altri servizi essenziali non verrebbero interessati, ma potrebbero fermarsi trasporti pubblici, scuole, parte dell'illuminazione pubblica