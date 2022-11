Champions League, il Napoli a Liverpool: Spalletti vuole il primo posto. Inter in casa del Bayern

Fino a questo momento il Napoli ha messo a segno 5 vittorie su 5. Il passaggio agli ottavi è conquistato matematicamente già dalla quarta giornata. Ma agli Azzurri non basta. Vogliono il primo posto nel girone.

Per conquistarlo devono però fare una ottima prestazione a Liverpool. Gli inglesi hanno perso al Diego Armando Maradona per 4-1, quindi vogliono rifarsi davanti al pubblico di casa. In effetti per il Napoli il primo posto è possibile: basta pareggiare, o anche perdere con massimo 3 gol di scarto. Ma il Liverpool è un avversario che non va mai sottovalutato.

E infatti ieri i due allenatori si sono punzecchiati a distanza. Jurgen Klopp ha detto che "il Napoli può arrivare fino in fondo e quindi in finale di Champions League. Probabilmente è la squadra più in forma in Europa in questo momento, ad essere onesti al 100%".

Ma Luciano Spalletti indossa la scaramanzia napoletana e ribatte: "Complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo. Intanto lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è più bravo di tutti, lui e la sua squadra. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che ca nisciun è fess".