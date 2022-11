Chi è Giandavide De Pau, il presunto killer, ex autista del boss Michele Senese con vari precedenti

Un passato a dir poco oscuro; una vita spesa negli ambienti della criminalità organizzata.

L'uomo sospettato dell’omicidio delle due escort cinesi e della trans colombiana nel quartiere Prati a Roma è Giandavide De Pau. Il suo nome è legato all’inchiesta sul 'Mondo di Mezzo' di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati e al clan camorristico dei Senese.

Dell’ex boss del narcotraffico romano, legato alla camorra Michele Senese detto 'o Pazz', arrestato nel 2020 e condannato all'ergastolo, De Pau era factotum e uomo fidato. Il suo nome compare anche negli atti dell’inchiesta su 'Mafia Capitale'.

Negli atti della maxi-indagine 'Mondo di Mezzo', De Pau viene citato come presente all'interno di un bar dietro a Corso Francia durante un incontro tra Senese e l'ex Nar: mentre i due, si legge, "si appartavano a discutere, il De Pau si tratteneva in disparte conversando al proprio telefono cellulare". "La conversazione, inizialmente molto cordiale tra i due - si legge ancora negli atti -, dopo qualche minuto si movimentava al punto che Carminati e Senese apparivano palesemente contrariati e iniziavano a inveire l'uno nei confronti dell'altro, lasciandosi in maniera brusca. Frattanto, ai due si era avvicinato anche il De Pau, il quale, terminata la conversazione telefonica, prendeva parte alla discussione".

Il 51enne, che ha numerosi precedenti per droga, armi, violenza sessuale, lesioni, ricettazione e violazione di domicilio, oltre a due ricoveri psichiatrici, è stato fermato a Primavalle, nell'appartamento in cui viveva.

A mettere gli investigatori della polizia sulle tracce di De Pau è stata la testimonianza di due cittadini cubani e di una terza persona.