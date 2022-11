Chiusa Wall Street, Europa in rialzo

Seduta in cauto rialzo per le borse europee, orfane di Wall Street chiusa per il Ringraziamento. Milano sale dello 0,61%, Francoforte +0,78%, Parigi +0,50%, sopra la parità di Londra.

Giornata di attenzione al prezzo del gas mentre in Europa il Consiglio dei Ministri discute di tetto al prezzo del gas. Le quotazioni ad Amsterdam restano volatili, col prezzo che scende dai massimi di giornata a 121 euro mwh.

In netta discesa lo spread che si restringe a 182 punti base il rendimento decennale si porta al 3,67%