Christine Lagarde: "L'inflazione al 2% è importante per la nostra credibilità"

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha parlato in audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo e ha toccato i temi dell’inflazione, dei tassi d’interesse e del gas.

Sulla proposta della Commissione europea di meccanismo di "price cap" al gas , la Bce fornirà "un parere legale" e "dal punto di vista della stabilità finanziaria, per capire quale ruolo possiamo giocare e come possiamo aiutare. Ma al momento non abbiamo un parere sull'efficienza" del meccanismo.

Il problema inflazione

"Nel lungo termine, ovviamente, l'inflazione diminuirà, sia per le nostre misure monetarie, ma anche per la graduale scomparsa dei colli di bottiglia che hanno messo sotto pressione l'offerta. Ma se vediamo in questo momento i motori dietro all'inflazione, cibo, merci in generale ed energia, non vediamo elementi che indichino che il picco sia stato raggiunto e che ci sarà una diminuzione nel breve termine". Così la presidente Lagarde. "L'inflazione complessiva ha raggiunto il 10,6%, il suo record, a ottobre. Mi piacerebbe che avesse raggiunto il picco ad ottobre ma temo di non poter spingermi a affermare questo", ha aggiunto. "Penso ci siano troppe incertezze. In particolare, nella trasmissione degli alti costi dell'energia dall'ingrosso a livello del dettaglio per dire che abbiamo raggiunto il picco, mi sorprenderebbe", ha sottolineato.

E ha aggiunto: "Aumenteremo i tassi d'interesse per tutto il tempo necessario e per quanto sarà necessario per raggiungere l'obiettivo della stabilità dei prezzi e tornare all'inflazione al 2%".

"La credibilità, di ogni Banca centrale, inclusa la Bce, è estremamente importante. Forse soprattutto della Bce perché abbiamo a che fare con 19 politiche fiscali diverse in 19 Paesi diversi, e dal primo gennaio saranno 20 quando la Croazia si unirà all'area euro. Attualmente, il divario tra il tasso di inflazione effettivo sperimentato dai gruppi di reddito più bassi e più alti è di gran lunga il livello più alto mai registrato nell'area dell'euro. E la credibilità è testata dalla determinazione con cui riportiamo l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% che abbiamo. Per questo siamo determinati, in particolare vista la persistente inflazione".

La presidente della Bce non esclude che i tassi di interesse siano portati in 'territorio restrittivo' (ossia oltre il livello "neutrale" per contrastare l'inflazione). Era stata sollecitata dalla domanda di un eurodeputato che aveva chiesto se la politica monetaria, dopo un rialzo di 200 punti base, sarà portata adesso in “territorio restrittivo”: la presidente ha detto: ”Potrebbe essere”. Nei giorni scorsi la tedesca Schnabel, che fa parte dell'esecutivo Bce, aveva indicato che è necessario aumentare ulteriormente i tassi “probabilmente in territorio restrittivo” e che i dati indicano che 'lo spazio per rallentare il ritmo degli aggiustamenti dei tassi di interesse restano limitati.

Lagarde ha poi ribadito che la Bce prenderà le decisioni “riunione del consiglio dei governatori dopo riunione” e che saranno basate sui dati che via saranno a disposizione. Aggiungendo che, come è noto, non forniremo alcun tipo di “guidance” sulle scelte future.

La presidente, inoltre, prendendo spunto dagli ultimi sviluppi negativi nel mondo delle criptovalute, in particolare il caso Ftx, ha sostenuto la necessità di un euro digitale.