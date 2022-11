Cina: monta la protesta ma il governo va avanti: obbligo di vaccinazione per gli over 80

Nel pieno dell’ondata delle proteste popolari contro la gestione draconiana delle misure anti Covid, arriva dal governo cinese il nuovo piano per gestire l’aumento dei contagi.

La Commissione sanitaria nazionale ha infatti annunciato la vaccinazione a tappeto della popolazione con più di ottanta anni e ha fatto sapere che intende rafforzare la copertura anche per gli over 60.

Secondo le autorità attualmente è del 65,8% la percentuale dei cittadini cinesi di età superiore agli 80 anni completamente vaccinato.

E mentre ai funzionari locali è stato richiesto di assumersi la responsabilità di convincere gli anziani a sottoporsi ai vaccini, in una gestione che sarà sostenuta dall'elaborazione dei big data, le forze di sicurezza cinesi hanno riempito le strade di Pechino e Shanghai per evitare che si possano verificare nuove manifestazioni da parte dei cittadini esasperati dai feroci lockdown.

L’incendio mortale della scorsa settimana a Urumqi, capitale della regione dello Xinjiang della Cina nord-occidentale, è stata la miccia che ha fatto esplodere la rabbia pubblica.

Intanto si moltiplicano gli appelli online per riempire piazze e università. Il controllo di quanto viene pubblicato rimane altissimo: una protesta programmata a Pechino non è andata a buon fine quando diverse dozzine di agenti di polizia e furgoni hanno messo sotto stretto controllo un incrocio vicino al punto di raccolta dei manifestanti nel distretto occidentale di Haidian. I manifestanti avevano condiviso online un piano per marciare verso il ponte dopo il successo del raduno avvenuto il giorno prima vicino al fiume Liangma.

In un'area nel centro economico di Shanghai, dove altri oppositori si sono riuniti nel fine settimana, l'agenzia France Presse ha visto la polizia portare via con la forza tre persone.