Cina. Fogli bianchi, canzoni e giochi di parole: i simboli della protesta e perché è scoppiata

In Cina, da Shanghai a Pechino, per le strade e nelle università, cresce la protesta contro la politica anti Covid del Paese. In una rara manifestazione di dissenso contro il Partito Comunista al potere, la gente è scesa in piazza chiedendo le dimissioni del presidente Xi Jinping al suo terzo mandato, promotore della tolleranza zero contro il virus attuata attraverso imponenti test di massa, lockdown severissimi, quarantena forzata e tracciamento digitale, con costi economici elevati e con un impatto devastante sulla popolazione.

Intanto, nel Paese, i casi di infezione continuano a salire. Anche oggi è stato raggiunto un nuovo record rispetto al giorno precedente, con oltre 40mila infezioni. Nonostante in alcune città le proteste siano degenerate spesso in scontri con le forze dell'ordine, i principali organi di stampa cinesi non danno spazio alla notizia in apertura, dando invece la precedenza alle elezioni a Taiwan e al lancio programmato per domani dello Shenzhou-15 che, con due giorni di anticipo rispetto ai piani, porterà nello spazio altri tre astronauti per la stazione spaziale Tiangong ('Il Palazzo Celeste'). La notizia non appare neanche nei titoli del telegiornale.

Perché è scoppiata la protesta A scatenare la rabbia delle persone è stato, in particolare, l'incidente in un edificio residenziale, avvenuto la scorsa settimana a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, regione sotto osservazione da tempo da parte delle organizzazioni internazionali per le politiche lesive sulla minoranza etnica degli uiguri. L'incendio è stato innescato - secondo l'emittente locale Cctv - da una presa elettrica nella camera di uno degli occupanti. Circa tre ore dopo, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a estrarre nove feriti, ma dieci persone hanno perso la vita nel rogo. Dopo l'incidente, sui social cinesi hanno iniziato a circolare dei video, sfuggiti alle maglie della censura, in cui si accusano le autorità di non essere intervenute in tempo. Una clip mostra un camion dei pompieri che irrora l'edificio con l'acqua da lontano perché non può avvicinarsi visto che la zona è confinata a causa delle restrizioni anti Covid. Ipotesi negata dai funzionari locali che hanno dato la colpa alle auto parcheggiate. Altri video mostrano le porte d'ingresso bloccate dall'esterno con cavi di metallo, in ottemperanza alla politica anti Covid, dal momento che l'area era in isolamento. Anche questa ipotesi è stata negata dalle autorità che, in conferenza stampa, hanno sostenuto che la zona era stata classificata dal giorno prima “a basso rischio”. Giustificazioni che però non hanno trovato riscontro e che non sono servite a placare il malcontento degenerato in protesta, prima nella stessa Urumqi, confinata dal 10 agosto scorso per oltre cento giorni a causa dei contagi, e poi in altre città.

Dopo lo scoppio delle proteste, la provincia nord-occidentale cinese dello Xinjiang ha allentato diverse restrizioni anti-Covid a Urumqi. I residenti potranno viaggiare in autobus per fare acquisti nei loro quartieri a partire dal 29 novembre. Le consegne dei pacchi potranno riprendere, ma i lavoratori della logistica dovranno rimanere a "circuito chiuso" nei dormitori aziendali. Alcune attività essenziali in aree "a basso rischio" possono chiedere di riprendere le operazioni (al 50% della capacità), mentre i trasporti pubblici e i voli inizieranno "a riprendere in modo ordinato", hanno dichiarato i funzionari. Nel frattempo però la protesta ha perso la sua "dimensione locale" per trasformarsi in una critica più ampia alla politica zero Covid posta in essere nel Paese e ai suoi governanti, in primis Xi Jinping e il Partito Comunista, mentre tra gli slogan cominciano ad apparire anche parole come “diritti” e “democrazia”.

I simboli della protesta: i fogli bianchi A4 Molti manifestanti hanno esibito fogli A4 bianchi. In Cina il bianco è il colore che si indossa per onorare i defunti, quindi uno dei significati è certamente legato alle vittime del rogo di Urumqi. Il foglio bianco simboleggia inoltre la mancanza di libertà di espressione nel Paese, dove il dissenso viene regolarmente represso dal regime.

Ap Fogli bianchi in segno di protesta in Cina

“Il foglio bianco rappresenta tutto ciò che vogliamo dire ma che non possiamo dire”, ha dichiarato un manifestante a Reuters. Intanto anche sui social cinesi in tanti hanno sostituito quadrati bianchi alle immagini dei profili personali dal momento che molte parole e hashtag legati ai “fogli bianchi” sono già stati oggetto di censura. Non è la prima volta che i manifestanti mostrano fogli di carta vuoti per esprimere il dissenso. Recentemente è accaduto a Mosca nelle proteste contro l'invasione russa dell'Ucraina e lo stesso era accaduto a Hong Kong. Una curiosità: il produttore di carta Shanghai M&G Stationary ha smentito le voci secondo cui avrebbe ritirato tutti i lotti di fogli A4 dagli scaffali per motivi di sicurezza nazionale. La società ha pubblicato un avviso di emergenza alla Borsa di Shanghai affermando che un documento contraffatto sta circolando online. I funzionari di M&G hanno affermato che la produzione e il funzionamento degli stabilimenti sono normali.

I giochi di parole Gli studenti della prestigiosa Tsinghua University si sono fotografati mostrando le "equazioni di Friedmann", il fisico il cui nome in inglese evoca "freed man" (uomo libero) e "freedom" (libertà). I 'netizen' utilizzano anche sottili giochi di parole, termini come "buccia di banana" che ha le stesse iniziali in cinese del nome di Xi Jinping, o "mousse di gamberi" che suona vicino alla parola "dimissioni". Circolano, inoltre, con insistenza su Internet le parole di Xi Jinping che cita Mao: "Ora che il popolo cinese è organizzato, non può essere provocato. E se è provocato, non sarà facile tenergli testa".

"Do you hear the people sing?" Durante le proteste i manifestanti hanno intonato varie canzoni: dall'inno cinese, per smontare in anticipo ogni denuncia da parte delle autorità che si tratti di un movimento antipatriottico o manovrato dall'esterno, all'Internazionale, considerato una sorta di “chiamata all'azione” e usato anche durante la protesta in nome della democrazia in Piazza Tienanmen nel 1989. Tra le canzoni più popolari c'è "Do You Hear the People Sing?", brano tratto dal musical Les Miserables e ripresa nel suo adattamento cinematografico del 2012, una canzone che era stata anche molto usata durante il lockdown a Shanghai nella primavera scorsa. Le parole recitano: "Senti le persone cantare, cantare la rabbia degli uomini? E' la musica della gente che non vuole più essere schiava, c'è una vita che comincia quando arriva il domani". I manifestanti nello stato americano del Wisconsin l'avevano cantata nel 2011, così come gli attivisti durante il movimento Euromaidan in Ucraina e le proteste di Gezi Park a Istanbul, entrambe nel 2013. La canzone è diventata anche l'inno del movimento Occupy Hong Kong del 2014. In Cina era già stata condivisa sui social e poi prontamente censurata con la rimozione da tutte le piattaforme di streaming per protestare contro la censura del coronavirus e per rendere omaggio al dottor Li Wenliang, uno dei primi medici a informare della pericolosità del virus, che morì dopo essere stato contagiato. Un video virale, rapidamente rimosso dalla censura, mostra gli studenti in un dormitorio che cantano una canzone della rockband di Hong Kong, Beyond, "Boundless Oceans, Vast Skies", usata come inno alla libertà da molti manifestanti pro-democrazia nell'ex colonia britannnica.

Fiori e candele Molte persone si uniscono alle manifestazioni portando con sé fiori e candele in memoria dei defunti nell'incendio a Urumqi, incendio che ha scatenato la protesta di questi giorni. La spiegazione è sui social che invitano ad agire così e poi dire in caso di fermo da parte delle autorità: "Ho semplicemente portato fiori. Faccio qualcosa di male? No".

Getty Candele alle manifestazioni di protesta in Cina

La torcia degli smartphone In molti video si vedono i manifestanti sollevare i cellulari per fare luce con le torce. Spesso stanno anche riprendendo la protesta per documentare quanto avviene e inondare i social di immagini per rendere più complicate le operazioni di censura.

Getty Luce con i telefonini durante le proteste in Cina

In quali città si svolgono le manifestazioni Proteste sono state segnalate in tutto il Paese, comprese due delle più grandi città cinesi, la capitale Pechino e il centro finanziario Shanghai. A Shanghai, centinaia di persone si sono riunite per una veglia a lume di candela su Urumqi Road, dal nome della città dello Xinjiang, per piangere le vittime dell'incendio. Molti hanno mostrato fogli bianchi di carta bianca e hanno gridato: “Servono diritti umani, serve libertà”, invocando le dimissioni di Xi Jinping. La politica della tolleranza zero è stata molto sentita e subita da Shanghai dove un lockdown di due mesi, all'inizio di quest'anno, ha lasciato molti senza accesso a cibo, cure mediche o altri beni di prima necessità. Particolarmente significative le proteste a Wuhan. Nella città in cui ha avuto origine all'inizio del 2020 la pandemia di Covid e in cui è stato introdotto il primo lockdown, centinaia di persone hanno manifestato contro le restrizioni anti Covid, abbattendo le barriere e scandendo lo slogan: "E' tutto iniziato a Wuhan, finirà a Wuhan". A Pechino, Chengdu, Guangzhou migliaia di residenti hanno chiesto non solo la fine delle restrizioni dovute al Covid, ma soprattutto le libertà politiche. Le proteste si sono svolte anche nei campus, comprese le prestigiose istituzioni dell'Università di Pechino e dell'Università Tsinghua, sempre nella capitale, e dell'Università di comunicazione della Cina, Nanjing.

Getty Manifestazioni di protesta in Cina

Che cosa significare “protestare” in Cina Manifestazioni pubbliche di protesta sono estremamente rare in Cina, dove il Partito Comunista ha posto in essere una dura repressione del dissenso anche con meccanismi di sorveglianza di massa. Nello Xinjiang, il governo cinese è accusato di detenere fino a 2 milioni di uiguri e altre minoranze etniche in campi dove ex detenuti hanno affermato di aver subito abusi fisici e sessuali. Un rapporto delle Nazioni Unite, a settembre, ha descritto la rete di sorveglianza "invasiva" della regione, con database della polizia contenenti centinaia di migliaia di file con dati biometrici come scansioni facciali e del bulbo oculare. La Cina ha ripetutamente negato le accuse di violazioni dei diritti umani nella regione. Altrettanto rare sono le proteste che prendono di mira così direttamente il governo centrale e il leader della nazione. In genere sono infatti rivolte a funzionari locali e riguardano richieste molto più circoscritte e mirate. In questo caso è tutta la politica di gestione del Covid a essere sotto attacco.

Che cosa succede adesso La maggior parte delle manifestazioni del fine settimana si sono concluse pacificamente, ma in alcune città la risposta delle autorità è stata più forte. A Shanghai ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia. Il giornalista della BBC Edward Lawrence è stato arrestato e poi rilasciato domenica notte e ha affermato di essere stato "picchiato e preso a calci dalla polizia" mentre copriva le proteste. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha sostenuto che non si era identificato come giornalista prima di essere arrestato. Non c'è stata però una repressione massiccia anche perché come cifre siamo lontani dai milioni di persone scese in piazza, per esempio a Hong Kong. Qui si parla di centinaia di manifestanti e già oggi le autorità si stanno “prodigando” per far rientrare la situazione. Dopo Urumqi, anche Pechino e Guangzhou tentano di ridurre i disagi provocati dalla ferrea linea di controllo del Covid-19. Nella capitale le autorità sanitarie, riprese dal South China Morning Post, hanno chiarito che le aree ad alto rischio dovranno essere definite in maniera più precisa, indicando non solo il complesso di edifici in cui si riscontrano casi positivi al Covid-19, ma anche la palazzina in cui questi casi sono rintracciati. Le aree di rischio possono essere successivamente espanse nel caso non sia chiara la trasmissione del virus o nel caso in cui il virus si sia effettivamente diffuso, ma solo dopo una "valutazione rigorosa". Guangzhou, invece, punta a ridurre il numero di tamponi effettuati sulla popolazione. Sette degli undici distretti della metropoli sud-orientale cinese hanno deciso di risparmiare dai tamponi di massa le persone che non devono lasciare la loro abitazione, come gli anziani, gli studenti che seguono corsi on line e chi lavora in smartworking, nel tentativo di ridurre i casi di infezione e di risparmiare risorse. Insomma, piccoli segnali che tuttavia appaiono più dei “palliativi” e non un vero cambio di direzione nella politica della tolleranza zero.