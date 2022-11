Cina, gli agenti schierati nelle strade e la censura on line fermano le proteste

La massiccia presenza di agenti e forze di polizia per le strade di Shanghai e Pechino ha fermato la protesta contro le rigide misure di contenimento anti-Covid. I controlli si sono intensificati nelle zone indicate su Telegram come possibili punti di incontro tra i manifestanti. Sono emerse segnalazioni di persone interrogate e perquisite, a cui sono stati controllati anche i telefoni, secondo quanto riporta la Bbc. A Hangzhou, nel sud del paese, gli agenti hanno arrestato ieri diverse persone bloccando un raduno sul nascere. Nei giorni scorsi anche alcuni giornalisti sono stati fermati: domenica un cronista della Reuters, trattenuto per breve tempo prima di essere rilasciato, quindi Ed Lawrence, della Bbc, un fatto "scioccante e inaccettabile" ha sottolineato il premier britannico Rishi Sunak. Per questa vicenda, oggi l'ambasciatore cinese a Londra è stato convocato dal Foreign Office. Le proteste contro le restrizioni per il Covid, un'ondata che a livello nazionale non si vedeva dal 1989, sono scoppiate in varie città della Cina, durante il fine settimana scorso. Un incendio mortale a Urumqi, la capitale della regione dello Xinjiang, è stato il catalizzatore della rabbia pubblica, dopo che molti hanno incolpato i blocchi di Covid-19 per aver ostacolato gli sforzi di soccorso.

Getty Controlli nei quartieri di Pechino in lockdown

Oltre allo schieramento di agenti, per stroncare sul nascere ulteriori manifestazioni, si è messa in moto la censura che ha colpito i social media cinesi: decine di milioni di post sono stati filtrati, mentre lo Stanford Internet Observatory ha notato un aumento di “tweet spam” che mostrano contenuti porno, annunci di escort e giochi d'azzardo e che stanno oscurando la protesta dei cinesi. Secondo l'Osservatorio, oltre il 95% dei tweet con il termine di ricerca 'Pechino' proviene da account spam che diffondono informazioni di questo tipo. A causa della censura cinese molti cittadini hanno usato le Vpn per accedere ai servizi Internet e ai social media come Twitter e Telegram per organizzare le proteste, tanto che - come riferisce il sito TechCrunch - Twitter è balzata negli ultimi giorni tra le app più scaricate in Cina. Ma la quantità di spam rende più difficile trovare informazioni legittime e utili sulle proteste e ha anche un impatto sugli utenti al di fuori della Cina che stanno cercando di ottenere informazioni sul campo riguardo gli eventi. Anche i media hanno sostituito le notizie sul Covid con articoli sui Mondiali e sui risultati delle missioni spaziali della Cina. Le contestazioni si sono intanto estese a Hong Kong, con decine di persone in piazza nel centro della città e nel campus dell'Università cinese oltre che davanti alle ambasciate della Cina a Londra, Parigi, Tokio, e nelle università americane ed europee.

Ap In fila per il tampone a Pechino