Cina, il focolaio di Covid nella fabbrica di Iphone: lockdown fino al 9 novembre

La Zhengzhou Airport Economy Zone, che ospita il più grande stabilimento di produzione di iPhone di Apple di proprietà del contractor Foxconn, ha dichiarato circa un'ora fa l'imposizione immediata di un lockdown fino al 9 novembre negli sforzi per contenere la diffusione di un focolaio di Covid-19. A tutti i residenti della zona sarà impedito di uscire, mentre solo i veicoli autorizzati potranno circolare, secondo un avviso delle autorità locali. La nota non specifica l'applicazione delle misure possano a Foxconn, il cui impianto ha funzionato nelle ultime settimane tra il malcontento dei lavoratori per la stretta anti-Covid.