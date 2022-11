Cina, il silenzio imbarazzato del portavoce sulle proteste contro le restrizioni

È diventato virale sulle piattaforme dei social media, il video del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, che sembra proprio non avere le parole per giustificare la politica 'zero Covid' voluta dalle autorità per frenare il contagio del Covid. Martedì, durante il consueto briefing giornaliero con la stampa, un giornalista della Reuters gli ha chiesto se la Cina avesse intenzione di riconsiderare le linee direttive della sua politica, considerato "la diffusa rabbia e frustrazione" della gente. Per quasi un minuto il diplomatico è rimasto zitto, in un imbarazzato silenzio, spostando i fogli sul leggio, lo sguardo rivolto in basso. Poi ha chiesto: "Può ripetere la domanda?". Il giornalista ha scandito di nuovo le sue parole. Ancora un impacciato silenzio, poi la risposta, in cui Zhao Lijian sostiene che le parole del reporter non riflettono "ciò che è realmente accaduto".

Intanto a Guangzhou, nel sud della Cina, i manifestanti si sono scontrati con la polizia. La città è alle prese da settimane con rigide misure anti Covid nel tentativo di contenere i focolai di infezione. Un video mostra gli agenti in tuta bianca anti-pandemica marciare in formazione, riparandosi sotto gli scudi antisommossa per proteggersi dal lancio di oggetti, e farsi strada nel distretto di Haizhu, con 1,8 milioni di residenti. Secondo i post sui social, le proteste si sono svolte nella tarda serata di ieri e nelle prime ore di stamattina. Testimoni parlano di manifestanti arrestati dalle forze dell'ordine. Una decina di persone sarebbe stata portata via dalla polizia con le mani legate con fascette.