Cina, è morto l'ex presidente Jiang Zemin: guidò la modernizzazione del Paese

L'ex presidente cinese Jiang Zemin è morto a Shanghai, all'età di 96 anni. Jiang Zemin era malato di leucemia e ha accusato un'insufficienza multiorgano.

Jiang Zemin è stato il presidente della Repubblica Popolare Cinese per due mandati, dal 1993 al 2003. Nella sua carriera politica ha ricoperto varie cariche rilevanti, tra cui quella di sindaco di Shanghai (1985) e segretario generale del Partito Comunista Cinese (1989).

È considerato uno dei massimi artefici della nuova assimilazione dell'economia capitalistica in un sistema comunista, nonché il leader più importante della Cina dagli anni '90 all'inizio del Duemila. Infatti si deve a lui l'ingresso del Paese nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001.

In suo onore sugli edifici pubblici cinesi, le principali sedi del Partito comunista e del governo, sventoleranno bandiere a mezz'asta. La direttiva, emanata dal comitato per l'organizzazione dei funerali, si applica da oggi fino alla fine dei funerali, il cui calendario non è ancora stato reso noto.

In una nota ufficiale del Partito si legge che ''il compagno Jiang Zemin era un leader eccezionale che godeva di un alto prestigio riconosciuto da tutto il Partito, dall'intero esercito e dal popolo cinese di tutte le etnie, un grande marxista, un grande rivoluzionario proletario, statista, stratega militare e diplomatico, un combattente comunista di lunga data e un leader della grande causa del socialismo cinese''. Viene quindi ricordato come ''il fulcro della terza generazione della leadership collettiva centrale del Pcc e il principale fondatore della Teoria dei Tre Rappresentanti''.