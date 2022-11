Cina. Nuove proteste contro restrizioni anti covid: "Stop ai blocchi"

Nuove manifestazioni di dissenso in alcune città della Cina contro l'ampliamento delle restrizioni sociali legate all'aumento dei casi di Covid in tutto il paese. Proteste, come riferiscono alcuni media, sono state registrate nella regione dell'estremo ovest cinese dello Xinjiang e nella capitale del paese, Pechino.

La folla è scesa a Urumqi, capitale dello Xinjiang, cantando "fine del blocco" e alzando i pugni in aria, dopo che giovedì scorso si è verificato un incendio che è costato la vita a 10 persone che ha scatenato la rabbia per il ritardo nei soccorsi che potrebbe essere legato alle politiche restrittive anti Covid.

Molti dei 4 milioni di residenti di Unruqi sono stati sottoposti a blocchi anti covid più lunghi che nel resto del Paese, con il divieto di lasciare le proprie case per un massimo di 100 giorni.

Nella capitale Pechino, a 2.700 km (1.678 miglia) di distanza, alcuni residenti in isolamento hanno organizzato proteste su piccola scala o si sono confrontati con i loro funzionari locali per i limiti agli spostamenti, e in alcuni casi i divieti sono stati revocati prima del previsto.

La Cina continua con la politica zero Covid come salvavita e necessaria per evitare di sopraffare il sistema sanitario. E le proteste non frenano questa linea.

Due giorni fa è stato stabilito che saranno tagliate, per la seconda volta quest'anno, le riserve della banche immettendo sul mercato nuova liquidità per sostenere un'economia vacillante.

Le prossime settimane potrebbero essere le peggiori in Cina, sia per l'economia che per il sistema sanitario, hanno spiegato gli analisti, poiché gli sforzi per contenere l'attuale epidemia richiederanno ulteriori blocchi localizzati in molte città, il che deprimerà ulteriormente l'attività economica