La Cina supera 40 mila casi Covid, il 90% è asintomatico

La 'tolleranza zero' al Covid si sta trasformando in un boomerang per la leadership della Cina: le migliaia di persone scese in piazza anche ieri in varie città del Paese hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Partito comunista e il presidente Xi, di cui sono state chieste le dimissioni.

In questo contesto il numero di nuovi contagi da coronavirus in Cina ha superato il suo record per il quinto giorno consecutivo: la Commissione nazionale per la salute ha riferito che ieri sono stati rilevati 40.347 casi di cui 36.525 (90,5%) sono asintomatici.

Tra i 3.822 casi sintomatici, la stragrande maggioranza (3.748) è stata trasmessa localmente entro i confini del Paese, con particolare incidenza in aree come Guangzhou (sud-est, 1.347 infezioni), Pechino (840) o Chongqing (centro, 238).

Queste tre aree hanno anche rappresentato più della metà dei nuovi casi asintomatici registrati nel Paese, anche se va ricordato che le autorità sanitarie non li includono nella lista dei casi confermati se non iniziano a mostrare i sintomi richiesti. La Commissione ha inoltre indicato che 74 dei casi sintomatici e 221 dei casi asintomatici sono stati individuati in viaggiatori provenienti dall'estero.

A livello nazionale, ci sono più di 342.000 persone in isolamento sotto osservazione medica come portatori asintomatici del virus, tra cui quasi 1.700 provenienti da altri territori.

La Cina, che ha una rigida politica di "tolleranza zero" nei confronti del nuovo coronavirus, negli ultimi mesi ha registrato ondate di focolai attribuiti alla variante omicron che hanno portato a numeri record di infezioni mai visti dall'inizio della pandemia nella prima metà del 2020. Il numero di pazienti con sintomi nella Cina continentale è ora di 33.129, di cui 104 in condizioni gravi.