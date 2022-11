Caso Grillo, medico: “Lividi su ragazza compatibili con stupro”. Non esclusa caduta durante sport

I lividi sul corpo della giovane studentessa italo norvegese, che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici per stupro di gruppo, sarebbero compatibili sia con la presunta violenza subita la notte del 16 luglio 2019 sia con eventuali cadute mentre faceva sport. E' quanto emerge dalla prima testimonianza in aula, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, della dottoressa di medicina legale Vera Gloria Merelli, della clinica Mangiagalli di Milano, che insieme ai due colleghi, la ginecologa Marta Castiglioni e la psicologa Laila Micci, visitò la giovane italo norvegese nove giorni dopo la presunta violenza sessuale. L'udienza si celebra a porte chiuse.

Gli eventi risalgono al 16 luglio 2019. In una villetta di Porto Cervo in Costa Smeralda quattro ragazzi genovesi amici d’infanzia, tra cui Ciro Grillo, e due ragazze di Milano, dopo essersi conosciuti la sera prima in discoteca, avevano passato la serata insieme. Il 26 luglio, nove giorni dopo, ritornata a Milano al termine della vacanza, una delle due ragazze raccontò ai carabinieri che in quella villetta aveva subito violenza sessuale. Ripetutamente e da tutti e quattro, mentre la sua amica dormiva. Un racconto che portò all’apertura di un fascicolo giudiziario da parte della Procura di Tempio Pausania con il rinvio a giudizio dei quattro imputati

I consulenti della difesa presenti oggi come auditori non hanno potuto assistere all’udienza come ha deciso il collegio dei giudici di Tempio Pausania al termine della camera di consiglio riunitasi dopo l’eccezione sollevata dagli avvocati di parte civile. L’udienza, sospesa per mezzora, è così ripresa con l’uscita dall’aula del medico legale Marco Savio e della psicologa forense Lucia Tattoli. I due professionisti erano stati chiamati in aula dal collegio difensivo per ascoltare le deposizioni dei tre medici della clinica Mangiagalli di Milano che visitarono la ragazza. Savio e Tattoli non sarebbero dovuti intervenire, ma gli avvocati di parte civile si sono opposti anche alla loro presenza in aula. I due saranno sentiti nel prosieguo del processo quando saranno chiamati a deporre dalla difesa. La sentenza potrebbe slittare a dopo l’estate. Il tribunale, infatti, ha già fissato il calendario delle prossime udienze: 8 febbraio, 8 marzo e 12 aprile 2023.