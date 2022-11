Clima: poche novità dalla Cop27, lo sviluppo sostenibile è il caso Patagonia

Le tensioni internazionali di questo periodo – dalla guerra in Ucraina, alla crisi di Taiwan, agli attentati in Turchia – stanno relegando in secondo piano i lavori della COP27, la conferenza internazionale sul clima che quest’anno si svolge a Sharm El Sheikh (6-18 novembre). Sono presenti circa 200 nazioni, migliaia di delegati di governi, istituzioni internazionali e ONG, ma anche scienziati e giornalisti. L’obiettivo è quello di condividere delle proposte concrete su come attuare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (COP21) del 2015 per far fronte al cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Sabella, studioso di sviluppo sostenibile e curatore del libro “Quale Transizione dopo la crisi ucraina?” (Edizioni Lavoro 2022).

Sabella, la COP27 è nella sua fase conclusiva. Ancora è presto per trarre delle conclusioni, possiamo tuttavia dire qualcosa su come procedono i lavori?

Per il momento mi pare che non emergano grandi novità dalla 27ma conferenza internazionale sull’ambiente. Tuttavia, è importante che questo consesso prosegua nel suo lavoro perché è evidente che l’emergenza climatica – al di là delle sue cause su cui si discute – è una delle sfide più grandi che abbiamo davanti. Sono questi i giorni conclusivi in cui si preparano i documenti che andranno alla firma dei Paesi partecipanti e quindi la cautela è dovuta. In particolare, una prima bozza di documento sulla istituzione di un fondo per ristorare le perdite e i danni del riscaldamento globale è stata pubblicata sul sito della Convenzione quadro delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici, l’agenzia dell’Onu per il clima. Inoltre, ieri è stato presentato il Climate Change Performance Index 2023, rapporto redatto da Germanwatch, organizzazione non governativa con sede a Bonn che dal 1991 monitora le politiche pubbliche sull’ambiente, in collaborazione con Climate Action Network, NewClimate Institute e con Legambiente per l’Italia. Da questo Indice emergono delle informazioni interessanti.

Cosa si dice del nostro Paese?

Per quanto riguarda l’Italia, il Climate Change Performance Index 2023 registra uno stallo nel mantenere gli impegni al 2030 per frenare la crisi climatica. Pesano il “rallentamento nello sviluppo delle energie rinnovabili e una politica climatica ancora inadeguata a fronteggiare l’emergenza”. L’Italia è ferma al 29esimo posto nella speciale classifica sulle performance climatiche dei governi (l’anno scorso era al 30mo).

A cosa è dovuta questa inadeguatezza delle nostre politiche?

Usciamo certamente da 20 anni di scelte sbagliate e di mala gestione delle nostre infrastrutture energetiche. Tuttavia, come ha ricordato qualcuno della nostra delegazione alla COP27, bisogna fare qualcosa per velocizzare gli interminabili iter di autorizzazione dei grandi impianti industriali sia quelli delle comunità energetiche, causati soprattutto dai conflitti tra ministero dell’Ambiente e della Cultura e dalle inadempienze delle Regioni.

E per il resto che indicazioni ci dà questo Rapporto?

Il podio è vuoto, nessuno tra gli Stati presi in considerazione ha infatti raggiunto gli obiettivi necessari a contenere il riscaldamento globale e l’aumento della temperatura media entro la soglia critica di 1,5 °C a fine secolo. Un ottimo lavoro hanno invece fatto Danimarca e Svezia, rispettivamente al quarto e al quinto posto; anche Cile e Marocco, che occupano la sesta e la settima posizione. Per il resto, tra i Paesi del G20, che si ritroveranno oggi a Bali, solo India (ottavo posto), Regno Unito (undicesimo) e Germania (sedicesimo) si posizionano nella parte alta della classifica. L’Unione Europea sale di tre gradini rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 19° posto. Continuano a essere pessime le performance di Ungheria e Polonia. Tuttavia, è importante che le Nazioni Unite continuino a lavorare per l’emergenza climatica. Ma non sarà la burocrazia a risolvere il problema.

In che senso?

Come ben scrive Mauro Magatti nel libro da me curato, siamo nel mezzo di una Transizione capitalistica. Oggi i codici attorno ai quali il capitalismo sta cambiando sono i due grandi driver del Next Generation EU: sostenibilità e digitalizzazione. La forma capitalistica contemporanea tende a organizzarsi intorno a queste due polarità. Sostenibilità è il nuovo discorso della legittimazione capitalistica. È chiaro che c’è sempre bisogno di un discorso, e quello della sostenibilità è perfetto. Naturalmente ci sono anche quelli che ci credono davvero. Ma l’importante è aver trovato una buona ragione per rilanciare la produzione. Ora, i due driver del cambiamento, che vogliono essere una exit strategy alla crisi attuale, sono ambigui e ambivalenti: sostenibilità e digitalizzazione possono accompagnarci in una forma di capitalismo migliore di quella che abbiamo alle spalle, quella del neoliberismo, della globalizzazione, del rapporto tra finanza e consumerismo. Ma se non si crea maggior consapevolezza, soprattutto tra le élite, si arriverà a un mondo distopico. Perché sostenibilità e digitalizzazione non vanno necessariamente verso una valorizzazione del lavoro. Se ciò accadrà sarà frutto di una scelta. Può succedere, ma a certe condizioni, non in modo automatico e spontaneo. Bisogna, appunto, che il capitale si orienti seriamente sul lavoro, sulle persone e sull’ambiente.

Cosa significa concretamente?

L’attività regolatoria e normativa è importante. Serve a indirizzare i processi. È questa l’azione virtuosa che Macchiavelli assegna alla legge nel suo Principe, capolavoro insuperato di dottrina politica. Ma, come dicevo prima, le leggi e le norme non bastano e non basteranno a superare l’emergenza climatica. È per questo indispensabile una proattività degli attori economici, in particolare di chi investe.

In un’ottica di sviluppo sostenibile, ha ragione Piketty quando dice che bisogna tassare il capitale?

È evidente che il problema che abbiamo è quello di ridistribuire ricchezza. La leva fiscale può servire anche a questo: aumentando il prelievo fiscale sul capitale si può alleggerire la pressione sui ceti medi. Questa può essere una strada. Vedo però due problemi: in primis, il potere economico e finanziario è molto forte, la politica non ce la fa a fare un’azione di forza come questa; in secondo luogo, i grandi capitali sono nei paradisi fiscali e viaggiano per il mondo con la protezione di alcune istituzioni come la city (Londra), dalla quale il potere finanziario gestisce affari mondiali. Non credo quindi che la politica possa fare molto, se non innescare un nuovo processo di crescita. Auspichiamo, quindi, che il capitale possa fare volontariamente qualcosa. C’è certamente una parte di potere economico-finanziario che è consapevole che le disuguaglianze vanno ridotte e che bisogna inventarsi qualcosa per la ridistribuzione della ricchezza.

In questo senso, mi ha colpito qualche mese fa la notizia di Patagonia, società statunitense di abbigliamento outdoor, ceduta a un’organizzazione no-profit per combattere il cambiamento climatico…

Ecco, Yvon Chouinard – proprietario e fondatore di Patagonia – ha espresso a suo tempo, in una intervista al New York Times, la sua speranza che questo gesto possa influenzare una nuova forma di capitalismo non basata più su pochi ricchi e molti poveri. È proprio questa situazione che va rovesciata. Oggi parliamo di sviluppo sostenibile perché il capitalismo ha smesso di distribuire ricchezza. Così il sistema non può reggere, è necessario che chi investe si prenda a cuore il destino delle persone, delle comunità e dell’ambiente. Ognuno poi dovrà fare la sua parte. Ma senza questa inversione di rotta, la nostra società rischia di implodere.

Perché, come diceva prima, sostenibilità e digitalizzazione non vanno necessariamente verso una valorizzazione del lavoro?

Perché questa transizione avviene in uno scenario internazionale inedito. Nello scorso ciclo capitalistico la Cina non c’era; è entrata nel WTO tra 1998 e 2001, a ciclo già avviato. Adesso è a pieno titolo un attore protagonista. Dobbiamo vedere come il mondo cinese interpreterà questi due driver rispetto al lavoro, alla democrazia, al rapporto tra monopolizzazione del potere e partecipazione, alla centralità della persona e del lavoro. Restano molti dubbi sulla possibilità che la situazione in Cina evolva nella giusta direzione. In Occidente, invece, si dovrà scegliere che strada prendere. Inoltre, l’eventuale centralità del lavoro passa da una enorme questione che riguarda il tema della formazione delle persone. Non possiamo entrare in una stagione caratterizzata da digitalizzazione e sostenibilità se non facciamo un potente investimento nell’ambito della formazione, che riguarda la scuola ma anche le persone in attività e che dovranno essere riconvertite rispetto al cambiamento in corso. E non lo stiamo facendo. Da qui i rischi di indebolimento della nostra società e di vedere avanzare i sistemi autoritari.

Non manca, a proposito, chi dice che sarà la Cina a dominare il ciclo che viene. Anche lei la pensa così?

I rischi del dominio cinese ci sono, non tanto per la loro forza quanto per la nostra debolezza. Penso soprattutto all’Europa. Gli USA stanno dando più segnali di reazione e di tenuta. Noi continuiamo a muoverci in modo lento e farraginoso, senza una politica comune. L’Europa resta ancora l’economia più ricca del mondo, per questo è così attrattiva per cinesi e, anche, americani. La novità però è questa: da qualche anno le grandi potenze stanno lavorando per consolidare i loro mercati, gli USA con Trump hanno fatto i dazi, Xi Jinping ha lanciato in Cina il programma della prosperità comune e l’Europa ha fatto il suo Green Deal. Sono tutte iniziative per alleggerire la penetrazione dall’esterno e rafforzare la propria domanda interna. USA e Cina sono molto capaci di farlo, l’Europa è ancora ferma alle sue intenzioni. Questo, del resto, perché la Germania in particolare vive molto di export verso il mercato asiatico e ha paura di questo cambiamento. La vicenda del porto di Amburgo, da questo punto di vista, è paradigmatica.