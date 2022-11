Da gaffeur a presidente saggio: Joe Biden fa 80 anni e diventa il presidente in carica più vecchio

E' riuscito ad evitare l'annunciata batosta elettorale alle elezioni di midterm che sarebbe stata un referendum senza appello su di lui, e ha partecipato ad una serie di appuntamenti internazionali, soprattutto l'ultimo G20 in Indonesia in cui ha ottenuto una narrativa non più solo occidentale contro l'invasione russa dell'Ucraina.

Dopo le diverse gaffe in cui il presidente americano è caduto negli ultimi mesi, che hanno fatto il giro del mondo e alimentato, a torto o a ragione, le malignità di chi non lo considera adatto a guidare la più potente democrazia del mondo, un traguardo dopo l'altro Biden sta arrivando all'ottantesimo compleanno sulla scia di una serie di successi interni e internazionali che ne stanno indubbiamente rafforzando l'immagine.

In questa foto fornita dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden parla al telefono con il presidente polacco Andrzej Duda mentre il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, al centro, e il segretario di Stato Antony Blinken ascoltano

Il presidente anziano si è imposto come il presidente saggio che ha superato la prova della "telefonata alle 3 del mattino" - entrata nella koinè della politica americana da quando Hillary Clinton lo usò in un famoso spot contro l'allora sconosciuto Barack Obama per contestarne l'inesperienza in politica estera - con moderazione e polso di ferro, per frenare la corsa in avanti di Volodymyr Zelensky e altri leader dell'Europa centrale.

"E' improbabile che il missile sia stato sparato dalla Russia", è il messaggio con cui Biden - dopo la notte in bianco prima con il suo staff, come mostrano le foto fatte circolare dalla Casa Bianca che lo mostrano in maglietta parlare con Jake Sullivan e Antony Blinken, e poi a guidare i leader riuniti di G7 e Nato - ha inviato al mondo. Ed in modo particolare a Mosca da dove, dopo mesi di attacchi se non insulti reciproci, arrivano gli inaspettati complimenti per "la reazione misurata".