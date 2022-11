Concordato un cessate il fuoco tra il governo etiope e i ribelli del Tigrè

Il governo etiope e i ribelli nella regione del Tigrè hanno concordato "una cessazione delle ostilità" in questa regione dell'Etiopia settentrionale, in conflitto da due anni, durante i colloqui a Pretoria, ha affermato mercoledì l'Unione africana (Ua).

"Entrambe le parti del conflitto etiope hanno formalmente acconsentito a cessare le ostilità", così come a un disarmo sistematico, ordinato, calmo e coordinato", ha affermato Olusegun Obasanjo, Alto rappresentante dell'Unione Africana per il Corno d'Africa, in una conferenza stampa, dopo una maratona di colloqui ospitati in Sudafrica.

Altri punti chiave dell'accordo includono il "ripristino della legge e dell'ordine", ha affermato Obasanjo, così come il "ripristino dei servizi", "l'accesso senza ostacoli alle forniture umanitarie" e “la protezione dei civili”. L'accordo è stato salutato come una nuova "alba" dall'Ua. I rappresentanti del governo dell'Etiopia e del Tplf, il fronte di liberazione del Tigrè, hanno confermato la speranza che questo primo accordo porti a dei risultati concreti dopo due anni di guerra. "Ora spetta a tutti noi onorare questo accordo", ha affermato il negoziatore capo per il governo etiope, Redwan Hussein. Il negoziatore capo del Tigrè Getachew Reda ha concordato e ha sottolineato che sono state fatte "dolorose concessioni".