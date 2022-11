La condanna all'ergastolo annullata per un cavillo, killer e complice scarcerati a 13 anni dai fatti

La Corte di Assise di Palermo l'aveva condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore Vincenzo Urso, assassinato ad Altavilla Milicia nel 2009. Oggi la condanna di Piero Erco è stata annullata dalla Corte d'Assise d'appello perché uno dei giudici popolari, al momento del verdetto, aveva superato i 65 anni, età massima fissata dalla legge per far parte della giuria. E così, per lo stesso motivo, è stata annullata anche la condanna del complice nel reato, Luca Mantia, che aveva avuto 25 anni di carcere. I due imputati ora saranno scarcerati.

L'imprenditore venne ucciso con sei colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Dopo nove anni, grazie al pentimento di Andrea e Francesco Lombardo e Massimiliano Restivo, vennero individuati in Erco l'esecutore materiale dell'omicidio e in Mantia l'autista che aveva portato il killer sul luogo del delitto.