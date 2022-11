La Fiorentina vince in Lettonia, ma non riesce il sorpasso al Basaksehir

La Fiorentina regola la pratica Rfs Riga nel primo tempo vincendo in scioltezza per 3-0. Un successo che vale il secondo posto nel girone di Conference per la squadra viola, oggi in gol con Barak, Cabral e Saponara già nei primi 45 minuti di gara: niente ottavi diretti ma play-off visto che il Basaksehir ha battuto 3-1 gli Hearts.

Monologo viola in Estonia. La squadra di Italiano sblocca subito il risultato con un colpo di testa vincente Barak, su cui il portiere di casa si fa trovare impreparato. La Fiorentina di fatto gioca tutta la frazione nella metà campo avversaria faticando però a trovare spazi giusti per arrivare al gol. Dopo l'unica occasione creata dai padroni di casa con Ilic, che di testa sfiora la traversa, nel finale di tempo finalmente Cabral trova il raddoppio con una deviazione in spaccata su un calcio d'angolo deviato di tacco da Barak.

Poco prima dell'intervallo, Saponara disegna un destro favoloso all'incrocio per il 3-0.

Il secondo tempo è poco più di un allenamento, con i viola che sfiorano a più riprese il quarto gol con Jovic. Si fa vedere anche Terracciano, con una splendida parata nell'unica occasione creata dalla squadra di casa con Lipuscek. Nel finale annullato per fuorigioco un gol di Vlakunin all'Rfs Riga.

La squadra di Italiano termina così il girone a pari punti con il Basaksehir ma per effetto degli scontri diretti sfavorevoli sarà costretta allo spareggio contro una terza classificata nei gruppi di Europa League.