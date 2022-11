Sciolti per mafia consigli comunali di Anzio e Cosoleto (Reggio Calabria)

“Infiltrazioni della Ndrangheta nel Lazio e Calabria”: ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per mafia, dei consigli comunali di Anzio (sul litorale laziale) e Cosoleto (in Calabria), la gestione degli enti (i comuni) sarà affidata a "commissioni straordinarie appositamente nominate", per 18 mesi.

Lo stesso dispositivo si applicherà anche a Nettuno. Il cui Consiglio comunale era già stato sciolto lo scorso 30 giugno 2022, in quanto era stato approvato il "rendiconto di gestione" del 2021.