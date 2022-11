Contrastata Wall Street, bene le borse europee

Partenza contrastata a Wall Street dove il Nasdaq è in calo dello 0,38%. Bene il DJ che guadagna mezzo punto percentuale, tra i timori per il balzo di casi di Covid in Cina, che rischia di inasprire e ampliare i lockdown, in una settimana di scambi ridotti per la festa del Ringraziamento giovedì.

Proseguono positive le altre piazze europee, in attesa dei verbali della Fed domani e della Bce dopodomani. Si attesta sopra quota 192 punti il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in Rialzo di 0,7 punti al 3,929%.

Salgono il greggio , Wti a 81,26 dollari al barile il Brent a 89 e il gas naturale a 117,5 euro al mwh. Bene i titoli petroliferi, frena il lusso.