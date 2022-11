Cop27: la maggior produzione di Gas naturale mette a rischio l’obbiettivo di 1,5°

Secondo il Climate Action Tracker, gli impianti di Gas naturale in costruzione e i piani di espansione potrebbero aumentare le emissioni a 3,1 miliardi di tonnellate di Co2 all’anno nel 2030, che corrispondono a 1,9 miliardi sopra il limite di 1,2 ritenuto necessario dalla Agenzia internazionale dell’energia per arrivare a zero emissioni nel 2050.

L’espansione della produzione di Gas naturale a seguito della crisi energetica mette seriamente a rischio l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi . Lo ha reso noto il gruppo indipendente di ricerca scientifica Climate Action Tracker (Cat) alla Cop27 in Egitto, in occasione della Giornata dedicata alla Scienza.

“Stiamo assistendo a una forte spinta per una maggiore capacità di produzione e importazione di Gas naturale fossile in tutto il mondo – in Europa, Africa, Nord America, Asia e Australia – che potrebbe far sì che le emissioni globali superino pericolosi livelli. Aumentare la nostra dipendenza dal Gas fossile non può essere la soluzione alle odierne crisi climatiche ed energetiche”, si legge sul sito della Climate Action Tracker.