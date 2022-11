Alla Cop27 il gran ritorno di Lula: "Ospitiamo in Amazzonia la Conferenza del 2025"

In occasione della Giornata della biodiversità, alla Cop27 in corso a Sharm el-Sheikh, in Egitto, fa il suo grande ritorno sulla scena internazionale il presidente eletto brasiliano, Luis Iñacio Lula Da Silva (assumerà l'incarico il prossimo 1° gennaio).

Lula partecipa ad alcuni eventi dalle 10 di stamani (ora italiana) mentre è previsto il suo intervento in plenaria alle 16 (sempre ora italiana). Ma già dalle modalità con cui il presidente eletto è arrivato sul mar Rosso si sono levate voci critiche: Lula ha usato il jet privato di un miliardario brasiliano, suo amico, per raggiungere la Conferenza internazionale sul clima. Secondo il suo staff, la scelta è stata dettata da motivi di sicurezza ma in patria non sono mancate polemiche.

“Il Brasile è tornato, dopo quattro anni di isolamento” e ora serve “una forte lotta alla deforestazione” e “un ministero dei popoli indigeni” ha annunciato Lula visitando il padiglione dell'Amazzonia. Con la voce bassa a causa di una laringite, si è rivolto a una folla di connazionali brasiliani, fra cui alcuni indios con i tipici copricapi di piume, che lo hanno accolto con entusiasmo. Il presidente eletto ha detto di “non voler fare nulla senza il dialogo. Non è possibile che un presidente non parli e non incontri i governatori” (chiara allusione all’atteggiamento tenuto da Bolsonaro durante la sua presidenza).

Lula ha annunciato le sue prossime mosse in tema di tutela ambientale e forestale: “Dobbiamo prendere le risorse senza danneggiare la biodiversità. L'Amazzonia è il cuore del mondo, dobbiamo convincere la gente che è meglio preservare gli alberi che abbatterli”. Al padiglione gli è stata consegnata una lettera dei governatori degli Stati dell'Amazzonia, in cui si chiede di tenere lì la Cop del 2025. E infatti Lula ha approfittato dell’occasione per annunciare che il suo Paese è candidato a ospitare la prossima Cop30. “Siamo venuti alla Cop27 per parlare con il segretario generale delle Nazioni Unite e chiedergli che il summit si svolga fra tre anni in Brasile, e in particolare in Amazzonia, nello Stato di Amazonas o nello Stato di Parà”, ha detto il presidente eletto, aggiungendo che “mi sembra molto importante che sia fatto in Amazzonia, che le persone che difendono il clima conoscano l'Amazzonia”.

Proseguono i negoziati alla Cop27, stallo tra Paesi ricchi e quelli in via di sviluppo

Intanto, entrano nella fase più intensa i negoziati della Conferenza internazionale sul clima. La presidenza egiziana vuole avere entro stasera una bozza di documento finale. Sul punto più spinoso, il Fondo ristori per le perdite e i danni del cambiamento climatico (Loss&Damage), al momento non c'è accordo e le posizioni sono ancora lontane.

Da una parte ci sono i Paesi in via di sviluppo ed emergenti del G77+Cina, capitanati da Pechino, che vogliono l'istituzione del Fondo già alla Cop27 e la nomina di una commissione per definire il suo funzionamento alla prossima Cop28 a Dubai, l’anno prossimo.

Dall'altra parte ci sono i Paesi più ricchi, i donatori, in testa Usa e Unione europea, che pensano che un Fondo unico sia uno strumento troppo oneroso e complesso, e preferiscono aggiornare gli aiuti internazionali esistenti, mirati a singoli Paesi o ad aree omogenee.

La presidenza egiziana vuole arrivare a un documento che dia attuazione agli impegni di decarbonizzazione e adattamento al cambiamento climatico presi l'anno scorso a Glasgow, e che preveda uno strumento finanziario di ristori per perdite e danni. Ma al momento i risultati non si vedono: la crisi energetica e delle materie prime porta i Paesi emergenti a frenare sullo sforzo di decarbonizzazione, mentre i Paesi sviluppati non vogliono impegnarsi troppo per i ristori.