Cop27, ai Paesi poveri servono 2.000 miliardi all'anno. L'impegno dell'Ue per le foreste

Alla conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sono in programma i discorsi di altri leader dopo che quelli che hanno parlato ieri, tra cui la premier Giorgia Meloni. Tra gli interventi più attesi quello del Primo ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne, che parlerà in rappresentanza dei piccoli stati insulari minacciati dall'innalzamento dei mari, e quello del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che sta guidando il paese in una transizione che affranchi la grande economia africana dal carbone come fonte di energia.

Ai Paesi del Sud servono oltre 2mila mld di dollari l'anno Secondo un rapporto commissionato dalla presidenza della Cop appena pubblicato, i paesi del sud del mondo avranno bisogno di più di 2mila miliardi di dollari all'anno entro il 2030 per finanziare la loro azione per il clima, quasi la metà dei quali proverrà da investitori esterni. Questi investimenti nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo - esclusa la Cina - dovrebbero essere utilizzati per "ridurre le emissioni, costruire resilienza, affrontare le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici e ripristinare la terra e la natura". La somma totale necessaria per questi obiettivi dovrebbe raggiungere circa 2,4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030: di questi, 1.000 miliardi dovranno venire da finanziamenti esterni grazie a investitori, paesi sviluppati e istituzioni multilaterali. Il resto verrebbe da finanziamenti locali, privati o pubblici. Per garantire finanziamenti esterni, "il mondo ha bisogno di una svolta e di una nuova tabella di marcia per i finanziamenti per il clima", scrivono gli autori, gli economisti Vera Songwe, Nicholas Stern e Amar Bhattacharya. "Potenti effetti moltiplicatori possono emergere dai punti di forza complementari di tutte le fonti di finanziamento", sottolineano. Il rapporto propone strade concrete come una riorganizzazione delle banche multilaterali di sviluppo e un aumento dei prestiti a tasso basso o zero dei paesi sviluppati.

L'Ue per la salvaguardia delle foreste Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha firmato cinque partenariati per la salvaguardia delle foreste. L'annuncio è su Twitter: "L'Ue assieme a Repubblica del Congo, Guyana, Mongolia, Zambia e Uganda condividono la stessa ambizione: salvare le nostre foreste. Oggi lanciamo 5 partnership forestali: strategie di conservazione locali adattate alle esigenze delle foreste e delle comunità del paese".

Presentati l'Agenda di Sharm el-Sheikh e l'Annuario dell'azione globale sul clima 2022 Il presidente della conferenza annuale dell'Onu sul clima, la Cop27, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, ha annunciato stamani l'Agenda di Sharm el-Sheikh per l'adattamento al cambiamento climatico, per migliorare, entro il 2030, la resilienza di 4 miliardi di persone che vivono nelle comunità più vulnerabili alla crisi climatica. L'Agenda per l'adattamento è il primo piano globale per raccogliere attori statali e non statali intorno a un pacchetto condiviso di 30 risultati di adattamento al 2030, su cibo e agricoltura, acqua e natura, oceani e coste, insediamenti umani e sistemi di infrastrutture, pianificazione e finanza. Stamani a Sharm è stato anche diffuso l'Annuario dell'azione globale sul clima 2022. L'Annuario riferisce ogni anno sui progressi fatti dai soggetti non statali verso i loro obiettivi climatici. A presentarlo sono stati i due Campioni di alto livello dell'Onu per le Cop26 e 27, Nigel Topping e Mahmoud Mohieldin. L'Annuario mostra che, nonostante gli ostacoli che persistono, il mondo degli affari, gli investitori, le città, gli stati e le regioni stanno costruendo la resilienza e realizzando rapidi cambiamenti nell'economia reale. L'azione dei soggetti non statali continua ad aumentare: 34 partner da 139 paesi hanno intrapreso azioni per costruire la resilienza di 2,9 miliardi di persone, mentre altri 26 partner hanno mobilitato più di 11.000 attori non statali da 116 paesi perché adottassero misure per dimezzare le emissioni globali al 2030 e arrivare a zero emissioni nette a metà secolo. L'azione climatica sta diventando più uniforme fra le aree del globo: l'Annuario registra un aumento del 78% di attori dell'Asia-Pacifico e del 67% dell'Africa.