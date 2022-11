Cop27, la prima bozza del documento sugli accordi per "perdite e danni" del riscaldamento globale

Una prima bozza di documento sulla istituzione di un fondo per ristorare le perdite e i danni (Loss&Damage) del riscaldamento globale è stata pubblicata sul sito della Convenzione quadro delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici, l'agenzia dell'Onu per il clima. La bozza è stata preparata dopo la prima settimana di negoziato alla Cop27 di Sharm el-Sheikh. Il documento di lavoro prevede l'avvio di un processo di due anni, che porti all'attuazione del fondo nel 2024. Sul processo sono indicate due opzioni: la nomina di una commissione ad hoc, oppure un negoziato meno strutturato, affidato a vari organismi sotto la regia della Convenzione quadro medesima.

Secondo l’ong ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations), “nel negoziato c'è una distinzione tra chi vuole focalizzarsi sul processo, per arrivare a una decisione nel 2024, portato avanti dai Paesi sviluppati; e chi vorrebbe dei risultati concreti già ora, qui alla Cop27, portato avanti dai Paesi in via di sviluppo”. La bozza, secondo ECCO, “presenta varie opzioni da dove potrebbe provenire il finanziamento per i Loss&Damage e quali processi includere, ma non prende alcuna decisione su quale risultato, procedurale o di sostanza, si dovrà perseguire qui alla Cop27. Quindi la discussione continua nei prossimi giorni”.

Chiara Di Mambro, che appartiene al think tank, ritiene che “il problema nel negoziato è definire quanto di un evento meteorologico estremo è effettivamente dovuto al clima, poi trovare un metodo per quantificare i danni e le perdite, decidere per quanto tempo si dovranno versare i fondi, infine come quantificare il ristoro di queste perdite e danni”. I Paesi più ricchi, nello specifico, vogliono una definizione molto precisa delle modalità di erogazione dei ristori, temendo esborsi eccessivi. E questo ovviamente rallenta il processo di formazione del fondo.