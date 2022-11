Coppa del Mondo di nuoto: Martinenghi e Ceccon a caccia di nuove medaglie

Nella seconda giornata dell'ultima tappa della coppa del mondo FINA 2022 in corso nella vasca da 25 metri di Indianapolis il primo Azzurro a scendere in acqua sarà Nicolò Martinenghi nei 50 rana uomini alle 15.50 ora italiana. Il 23enne varesino, campione del mondo a Budapest 2022 sulla distanza dei 100 rana in vasca lunga, gareggerà in quinta batteria, esattamente due minuti dopo la prova dello statunitense Fink, favorito e vincitore a Berlino, davanti proprio a Martinenghi e a Toronto sempre nei 50 rana.

Alle 16.20 ora italiana sarà la volta di Thomas Ceccon nei 100 stile libero uomini. L'Azzurro è iscritto nella decima batteria e gareggerà in corsia 5, accanto all'australiano Kyle Chalmers, campione olimpico della distanza a Rio de Janeiro 2016 e vincitore sia a Berlino, con 45.88, che a Toronto con 45”.52 davanti proprio a Ceccon che ha chiuso la gara in 46”.15.

Nella prima serata della tappa di coppa del mondo a Indianapolis negli Stati Uniti gli unici due azzurri in gara, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi sono rimasti ai piedi del podio rispettivamente nei 100 misti e nei 100 rana dove hanno chiuso al quarto posto.

Nicoló Martinenghi - ancora lontano dalla migliore condizione – ha chiuso al quarto posto i 100 rana con 57”.39.

Quarto posto anche per Thomas Ceccon nei 100 misti. L’azzurro ha fatto segnare 51″.81 ed è restato fuori dal podio nella gara vinta dallo statunitense Shaine Casas.