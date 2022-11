A Indianapolis terza tappa della coppa del mondo FINA 2022 Ceccon e Martinenghi in corsa per l'oro

Partita oggi a Indianapolis, capitale dell’Indiana, la terza tappa della coppa del mondo di nuoto FINA 2022.

Due soltanto gli atleti azzurri che gareggeranno nella vasca da 25 metri in terra statunitense: i campioni del mondo a Budapest e d'Europa a Roma 2022 Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Il programma della manifestazione prevede i nuotatori impegnati da questo pomeriggio (ora italiana) fino a domenica 6 novembre. Naturalmente per via del diverso fuso orario, le batterie della prima giornata si sono tenute nel pomeriggio italiano e le finali si svolgeranno in piena notte per noi.

Nicolò Martinenghi, già entrato in acqua, ha ottenuto il quinto tempo di qualificazione con 58.27 nei 100 rana. L’azzurro poi gareggerà anche nei 50.

Thomas Ceccon, che nella classifica generale provvisoria è settimo con 101.2 punti, sceso in vasca per la sua prima gara alle 17.20 ora italiana, in batteria nei 100 misti ottiene l’ottavo tempo con 52.91, in finale certamente l’Azzurro dovrà migliorarsi per replicare l’oro di Berlino. Ceccon è iscritto anche nei 50 e 100 dorso, 50 e 100 farfalla.

Dopo le tappe di Berlino e Toronto nel ranking maschile è al comando il caraibico di Trinidad e Tobago Dylan Carter con 114.5 e in quello femminile la statunitense Beata Nelson con 115.6 punti.

Nelle due tappe precedenti gli azzurri hanno conquistato 12 medaglie, migliorato quattro personali e Thomas Ceccon ha stabilito il record italiano in vasca corta dei 100 dorso con 49"63 a Berlino il 23 ottobre (precedente 49"68 di Simone Sabbioni il 15 dicembre 2017 a Copenaghen e precedente personale 50"22 il 16 dicembre 2021 ad Abu Dhabi).

Dopo questo appuntamento oltre Oceano il 10 e 11 novembre a Riccione gli azzurri si ritroveranno in gara per i campionati italiani invernali e dal 13 al 18 dicembre saranno impegnati a Melbourne nei Mondiali in vasca corta.