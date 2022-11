Cosa succede quando una donna denuncia la violenza domestica

Nei tribunali, la violenza in famiglia spesso viene scambiata per “conflitto di coppia”, non utilizzando i parametri esistenti per valutare una situazione di maltrattamento. Le madri vittime di violenza si trovano ad essere di nuovo vittime, stavolta del tribunale che nega le loro storie e, anzi, si accanisce su di loro. Le donne non vengono protette, si trovano rivittimizzate e non ascoltate, quando denunciano maltrattamenti e abusi su di loro e sui loro figli. Rischiano di perdere i figli con la decadenza della responsabilità genitoriale e addirittura l’allontanamento. I bambini vengono portati via con la forza da casa o da scuola per essere richiusi in strutture, in assenza di gravi e oggettivi motivi legati al genitore accudente. A coronare le vicende spesso ci sono psicologi collusi e false diagnosi sui minori.