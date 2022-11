Covid: 181.197 casi e 549 decessi nell'ultima settimana

Sono 181.197 i casi di contagio Covid registrati in Italia nell'ultima settimana. I dati sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione civile e sono relativi ai giorni dallo scorso 4 novembre a ieri, 10 novembre.

I decessi registrati sono 549 nell'ultima settimana. In totale, da inizio pandemia, sono 179.985 le morti registrate in Italia. Il 3 novembre scorso il totale dei casi Covid era 23.642.011 contro i 23.823.192 del 10 novembre, i decessi erano 179.436 contro 179.985 del 10 novembre. Sono invece 203 in totale i pazienti ricoverati nelle terapie intensive in Italia e 6.356 nei reparti ordinari. È quanto emerge dal bollettino sull'andamento del Covid sul sito della Protezione civile, con dati aggiornati al 10 novembre.

"Il Covid non è finito, ci saranno onde di risalite, tra un mese, per Natale, insieme ad una massiccia dose di influenza e ad infezioni respiratorie". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco. "Le nuove varianti, Cerberus e Centaurus, stanno emergendo sempre di più, schivano le protezioni - ha spiegato il medico - per questo mi aspetto una risalita dei contagi tra qualche settimana". Il ponte dell'Immacolata "aiuterà certamente la diffusione" del virus, secondo Pregliasco, che ha affrontato anche il capitolo vaccini: "In ogni caso dopo sei mesi dall'ultima dose io farei un richiamo del vaccino".