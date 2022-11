Covid, Cina allenta le restrizioni su quarantena ed arrivi

Una - seppure limitata - frenata nelle misure di prevenzione contro il virus, nel paese della politica "Covid zero". La Cina ha annunciato un allentamento di alcune misure contro il Covid-19: riduzione della quarantena all'arrivo nel Paese (da dieci ad otto giorni) e abolito obbligo di identificazione ed isolamento per i " contatti secondari ".

Lo scorso 2 Novembre, le autorità cinesi avevano bloccato l'area circostante della più grande fabbrica di iPhone al mondo, dopo la fuga di massa dei giorni precedenti, seguita alla diffusione di un'epidemia di Covid. La zona economica aeroportuale di Zhengzhou, nella Cina centrale, dove il gigante tecnologico taiwanese Foxconn gestisce un enorme impianto, era entrata in “gestione statica” per sette giorni. Nei video diffusi sui social cinesi il sospetto che diverse persone infette, costrette all'isolamento, non avessero ricevuto le cure necessarie.

Il paese asiatico è l'ultima grande economia al mondo, a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il coronavirus, con confini che rimangono chiusi alla maggior parte dei cittadini stranieri.

Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario statunitense Bloomberg, i viaggiatori in Cina dovranno trascorrere cinque giorni in un hotel o in una struttura di quarantena governativa, seguiti da tre giorni confinati a casa, così in una dichiarazione della Commissione sanitaria nazionale. Mentre le regole attuali prevedevano 10 giorni di quarantena (con una settimana in hotel e poi tre giorni a casa).