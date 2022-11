Covid, Gimbe: casi ancora in aumento ma stenta la campagna vaccinale

Sono stati 580 negli ultimi 7 giorni (contro 533), di cui 18 riferiti a periodi precedenti, con una media di 83 al giorno rispetto ai 76 della settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 18-24 novembre

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 18-24 novembre 2022, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi (229.122 vs 208.346, pari a +10%) e decessi (580 vs 533, pari a +8,8%, di cui 18 riferiti a periodi precedenti).

In aumento anche i casi attualmente positivi (492.457 vs 452.895, +39.562, pari a +8,7%), le persone in isolamento domiciliare (484.594 vs 445.667, +38.927, pari a +8,7%), i ricoveri con sintomi (7.613 vs 6.981, +632, pari a +9,1%) e le terapie intensive (250 vs 247, +3, pari a +1,2%).

"Sul fronte dei nuovi casi settimanali- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- si registra un aumento del 10%: da 208mila della settimana precedente salgono a quota 229mila, con una media mobile a 7 giorni che raggiunge quasi i 33mila casi al giorno".

In 17 regioni si registra un incremento dei nuovi casi (dal 2,2% del Lazio al 39,3% della Valle d'Aosta) e 4 un calo (dal -1,6% della provincia autonoma di Trento al -13,4% della Sardegna).

In 84 province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,5% di Prato al +66,6% di Modena), in 23 una diminuzione (dal -0,2% di Terni al -27,9% di Oristano). L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 22 province: Rovigo (1.032), Padova (785), Ferrara (723), Vicenza (689), Venezia (676), Treviso (649), Mantova (612), Verona (573), Ravenna (557), Lodi (553), Pordenone (541), Pavia (535), Bologna (535), Ancona (521), Belluno (517), La Spezia (515), Lucca (515), Reggio nell'Emilia (514), Cremona (514), Livorno (504), Monza e della Brianza (503) e Forlì-Cesena (502).

Cresce il numero dei tamponi totali (+7%): da 1.193.523 della settimana 11-17 novembre 2022 a 1.276.986 della settimana 18-24 novembre 2022.

"Sul fronte degli ospedali- afferma il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti- restano sostanzialmente stabili sia le terapie intensive (+1,2%), mentre salgono i ricoveri in area medica (+9,1%)". In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 203 il 10 novembre, sono saliti a 250 il 24 novembre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 6.347 l'11 novembre, hanno raggiunto quota 7.613 il 24 novembre. Al 24 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 12% in area medica (dal 6% della Sardegna al 31,3% dell'Umbria) e del 2,5% in area critica (dallo 0% della provincia autonoma Bolzano e della Valle d'Aosta al 4,3% dell'Emilia-Romagna).

"Restano stabili gli ingressi giornalieri in terapia intensiva- precisa Mosti- con una media mobile a 7 giorni di 30 ingressi/die rispetto ai 31 della settimana precedente".

Tornano a crescere i decessi: 580 negli ultimi 7 giorni (di cui 18 riferiti a periodi precedenti), con una media di 83 al giorno rispetto ai 76 della settimana precedente. Nella settimana 18-24 novembre scende il numero dei nuovi vaccinati: 1.040 rispetto ai 1.301 della settimana precedente (-20,1%). Di questi, il 19,3% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 201, con una riduzione del 12,2% rispetto alla settimana precedente. Cala tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 438 (-15,4% rispetto alla settimana precedente).