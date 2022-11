Covid: in Italia 208.346 casi e 533 decessi in 7 giorni

In crescita la curva epidemica in Italia. Sono 208.346 i nuovi casi di positivita' al Covid registrati in Italia negli ultimi sette giorni, contro i 181.181 della settimana scorsa, un incremento del 15%. Mentre sono 533 le vittime nello stesso arco temporale (549 il dato della settimana precedente), 180.518 in totale. E' quanto emerge dai dati del bollettino settimanale del ministero della Salute pubblicato oggi.



Iniziano a risalire anche le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 44 in piu' (la settimana scorsa -35) per un totale di 247, mentre i ricoveri ordinari salgono di 625 unita' (sette giorni fa -248), 6.081 in tutto. In aumento anche il numero degli attuali positivi, 41.341 in piu' (la scorsa settimana -6.557) che salgono cosi' a 452.895, di cui 445.667 in isolamento domiciliare.