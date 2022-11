Covid, Iss: scendono i contagi ma è in aumento la percentuale in bambini e sanitari

Diminuiscono i casi di Covid in tutte le fasce d’età ma è in aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (2,6%) e la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (8,4% contro 8,1%). Lo evidenzia il report esteso dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità.

"In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione” si legge nel report “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale”, pubblicato online.

“Nell'ultima settimana- evidenzia il documento- il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d'età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni".

Sale al 2,6 % la percentuale delle infezioni fra operatori sanitari. La scorsa settimana era al 2,3%.

Ricoveri over 80 e vaccinazioni

Per gli over 80 il tasso di ricovero in terapia intensiva è 4 volte quello dei vaccinati con booster, 7 volte quello dei vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni, 4 volte quello dei vaccinati con quarta dose da più di 120 giorni. I dati sono contenuti nel report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità che integra il monitoraggio del venerdì. L'efficacia del vaccino, cioè la riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, raggiunge la punta del 92% proprio nella fascia degli over 80 che ha avuto la quarta dose entro 120 giorni.