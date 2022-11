Covid, ministro Schillaci: “Presto una campagna vaccini anti-covid e influenza”

Spingere l'acceleratore sulla duplice vaccinazionecontro Covid e influenza stagionale con una campagna di comunicazione mirata, mentre l'eventuale allentamento dell'isolamento per i positivi asintomatici dipenderà dai dati e dall'andamento delle curve. Il ministro della Salute Schillaci indica così le prime mosse alle quali sta lavorando il governo nella fase di post emergenza Covid.

Tra le priorità anche il recupero delle liste di attesa, l'utilizzo dei fondi del Pnrr, la valorizzazione del personale del Sistema sanitario nazionale.

Sono 181.181 i nuovi positivi registrati nella settimana dal 4 al 10 novembre mentre sono 549 i decessi nello stesso periodo di riferimento in base ai dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute. Il 3 novembre scorso il totale dei casi Covid era 23.642.011 contro i 23.823.192 del 10 novembre, i decessi erano 179.436 contro 179.985 del 10 novembre.

Sulla duplice vaccinazione

"Stiamo per avviare due campagne di comunicazione per promuovere i vaccini. Una dedicata al Covid e l'altra all'influenza. Diremo ai cittadini fragili che è importante proteggersi contro queste due malattie. E del resto la vaccinazione contro il coronavirus in prospettiva deve diventare annuale come lo è da molto tempo quella contro la malattia stagionale" annuncia Schillaci.

Su allentamento quarantena e isolamento positivi

"Per quanto riguarda il possibile allentamento di misure, come l'isolamento domiciliare, le decisioni saranno adottate in base ai dati sull'andamento della pandemia che, ad oggi, sembrano migliorati ma restiamo prudenti perché la stagione fredda è appena agli inizi" ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci durante un incontro con i giornalisti. "Stiamo lavorando su questo tema - spiega Schillaci -. I dati sono buoni e se miglioreranno saranno adottate regole meno rigide. Non è una questione politica. Faccio notare che due Paesi molto diversi dal punto di vista della parte politica al governo, la Spagna e l'Inghilterra, hanno tolto l'isolamento. Noi sentiremo Istituto superiore di sanità, Aifa e Spallanzani. Comunque sappiamo tutti come funziona il meccanismo dei tamponi, che molti non fanno. Se ci saranno peggioramenti? Vedremo sempre quali sono i dati".

Sul post pandemia

"La pandemia, nella drammaticità della situazione, ha messo al centro dell'attenzione due elementi, la salute e la ricerca. Ora è importante che si continui a mantenere alta questa attenzione anche con risorse adeguate. Ci sono urgenze da risolvere: penso agli screening oncologici e i follow up saltati a causa dell'emergenza Covid che purtroppo determineranno un aumento dell'incidenza e della gravità delle patologie oncologiche. Per questo stiamo lavorando a soluzioni che consentano il recupero delle prestazioni" ha aggiunto il ministro.