Covid, ministro Schillaci: presto meno quarantena per gli asintomatici, al lavoro dopo 5 giorni

"Stiamo lavorando per fa sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università del Molise, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su un eventuale cambio delle regole sul Covid.

"Sono convinto - ha aggiunto - che siamo in una fase diversa della malattia da Covid 19 che oggi non è quella che abbiamo visto tre anni fa. Manteniamo alta l'attenzione ma siamo fiduciosi che si possa uscire dal covid e pensiamo che sia importante ora pensare ai tanti problemi che con il covid sono rimasti indietro, come le liste d'attesa e gli screening oncologici".

“Diminuire le disparità tra le regioni sulla Salute”

"Spesso si dice che il nostro Sistema sanitario nazionale (Ssn) ha 21 Sistemi sanitari nazionali. Bisogna far sì che tutti i cittadini, indipendentemente da dove sono nati o risiedono, e indipendentemente dal loro reddito, abbiano le stesse opportunità di cura", ha proseguito poi il ministro a Campobasso. "In una nazione moderna come la nostra, nel terzo millennio, è un qualcosa che deve essere raggiunto, è inaccettabile che ci siano disparità tra le varie regioni e disparità tra chi ha più possibilità economiche e chi ne ha dimeno".

Stanziati per il Ssn 4,6 miliardi di euro per i prossimi due anni

"Soltanto con l'arrivo di questa terribile pandemia e di fronte a 180mila morti si è capito che la spesa per la salute è una spesa primaria e irrinunciabile. Oggi in una situazione di grave difficoltà, con la necessità di sostenere famiglie e imprese per evitare il tracollo della nostra economia, il governo ha assicurato per la sanità 2,2 miliardi di euro nel 2023 e altri 2,4 miliardi nel 2024. Un primo segnale di inversione di tendenza che si consoliderà con i bilanci dei prossimi anni". Così il ministro della Salute nel suo intervento conclusivo della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi del Molise.

"Intanto dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative necessarie per correggere un'altra distorsione che si è creata nel corso degli anni - ha aggiunto - il sovraccarico delle strutture ospedaliere a causa dell'indebolimento dell'organizzazione sanitaria sul territorio che la pandemia ha reso molto più evidente. Occorre invece riaffermare il ruolo strategico della sanità territoriale per migliorare i servizi ai cittadini ed evitare un inutile e dannoso sovraccarico delle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere sul territorio - ha quindi detto il ministro - verranno realizzate utilizzando nel miglior modo possibile le risorse del Pnrr".