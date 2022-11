Covid: oltre 31 mila casi in Cina, record da inizio pandemia

I casi giornalieri di Covid in Cina hanno raggiunto un livello record dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il National Health Bureau. Mentre il Paese ha lavorato per frenare la diffusione con blocchi improvvisi, test di massa e restrizioni di viaggio, è stato registrato un totale di 31.454 casi domestici, di cui 27.517 asintomatici.

La risalita dei contagi da coronavirus in tutto il paese, ha spinto le autorità a decidere una nuova serie di chiusure a Pechino per quanto riguarda moltissimi luoghi pubblici e attività commerciali. Nei due grossi quartieri centrali di Haidian e Chaoyang, in cui abitano circa 7 milioni di persone, è stato imposto un lockdown.

Nel weekend appena passato sono state registrate cinque morti attribuite al Covid-19, le prime in tutta la Cina da aprile. Sono così cominciati test di massa su tutta la popolazione, che la Cina adotta ormai da tempo per contrastare la diffusione dei contagi in base alla sua controversa strategia “zero Covid”: quella che prevede l’adozione di lockdown durissimi e immediati per eliminare del tutto ogni focolaio che si presenti nel paese.

La strategia “zero Covid” in questi anni ha costretto molte città in tutta la Cina a mesi di rigidi lockdwon, mettendo in difficoltà alcuni dei principali centri economici del paese e causando un grosso rallentamento dell'economia. Inizialmente la strategia “zero COVID” era sembrata funzionare e aveva consentito ai cinesi di vivere una vita grossomodo normale: la comparsa di varianti molto contagiose ne ha però reso il mantenimento quasi impossibile.