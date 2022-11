Schillaci: "Al lavoro per rendere più breve la quarantena ed eliminare il tampone finale"

"Sulla quarantena stiamo lavorando per far sì che chi è positivo al Covid, soprattutto i pazienti asintomatici, possa rientrare prima. A breve anche su quello faremo una comunicazione, eliminando eventualmente anche il tampone finale". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Roma a margine dell'evento “Prevenzione vaccinale dei soggetti adulti, fragili o immunocompromessi, la nuova priorità”, in corso nella sede del ministero della Salute.

Il ministro della Salute fa riferimento anche ai vaccini che "sono stati strumenti importanti nella lotta alla pandemia. Abbiamo imparato tutti a capire quanto sia importante, soprattutto per chi rischia l'ospedalizzazione, sottoporsi alla vaccinazione". E annuncia così che "Il Ministero è al lavoro per lanciare, entro la prossima settimana, una campagna di promozione per le vaccinazioni contro il Covid e contro l'influenza".