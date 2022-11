Schillaci: "Mai messa in discussione l'importanza dei vaccini o l'uso delle mascherine in ospedale"

Il ministro della Salute Orazio Schillaci torna a parlare, in audizione alla Camera, dopo i malintesi e le conseguenti polemiche successive ad alcune affermazioni in merito a Covid e vaccini da parte di esponenti del governo.

In particolare dopo il ‘caso’ scaturito da alcune affermazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che, ospite in un programma tv ha dichiarato: “Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini….Registro che per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità, questi grandi risultati non li vedo”.

Da qui la necessità per il ministro Schillaci di puntualizzare rispondendo a una interpellanza urgente alla Camera: - " Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Gemmato in merito ai vaccini sono state decontestualizzate e lui stesso ha già smentito qualsiasi malevola interpretazione".

“In nessun momento da parte del Governo, dal presidente del Consiglio né dal sottoscritto, è stata messa in discussione l'importanza della vaccinazione- ha assicurato il ministro, ricordando che "la campagna vaccinale ha permesso di evitare oltre 500 mila ospedalizzazioni e circa 50 mila decessi. I dati confermano l'importanza della vaccinazione nel prevenire ricoveri e decessi. Il 90,5% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in Italia".

Il ministro della Salute ha poi puntualizzato anche la posizione del governo sull’uso delle mascherine: "Vorrei ribadire chiaramente che mai questo Governo e nemmeno io abbiamo pensato di abbandonare l'uso delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Anzi, nella circolare che ho firmato il 31 ottobre scorso ho parlato non solo dell'endemia oggi da Covid-19, ma anche dell'avvicinarsi della stagione influenzale. D'altronde le mascherine sono sempre state un presidio molto utile negli ospedali anche prima della pandemia".

L'udienza alla Camera è l'occasione per il ministro Schillaci per fornire gli ultimi dati sulle vaccinazioni: "Al 16 novembre, nel corso dell'attuale campagna vaccinale anti-Covid, in Italia sono state somministrate 142.331.373 dosi; il ciclo vaccinale è stato completato da 48.702.525 persone, pari al 90,20% della popolazione over 12; la pima dose di richiamo (booster) è stata effettuata da 40.316.426 persone, pari all'84,51% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi; la seconda dose di richiamo è stata somministrata a 4.698.063 persone, pari al 24,57% della popolazione".

Nella fascia pediatrica, "il 32,27%della popolazione di 5-11 anni ha completato il ciclo vaccinale primario contro Covid-19, pari a 1.289.402 soggetti", ha affermato.

Il ministro ha poi annunciato: “Dal mese di dicembre il mio dicastero, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvierà una campagna di comunicazione mediante spot televisivi e radiofonici, da diffondere sia sulle reti Rai che sugli altri network nazionali e locali, per promuovere la vaccinazione anti Covid-19 e la vaccinazione antinfluenzale. Nella campagna informativa - che sarà la principale per il periodo dicembre 2022/gennaio 2023 - verrà anche ricordato che le due vaccinazioni, quella anti Covid-19 e quella antinfluenzale, possono essere eseguite in una sola seduta”.