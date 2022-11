L'annuncio del Cremlino: Putin non andrà al G20 per impegni interni

Non vi erano molti dubbi, ma ora arriva la conferma del Cremlino.

La decisione del presidente russo Vladimir Putin di non partecipare, né in presenza né online, al vertice del G20 a Bali, è dovuta a "impegni" interni al Paese. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Il summit è in programma il 15 e 16 novembre a Bali.

La notizia dell'assenza del presidente russo Vladimir Putin al G20 in Indonesia reca con sé un corollario di tempesta nelle relazioni tra la Russia e gli Usa, nonostante canali aperti su nucleari e prigionieri. "La Russia era isolata già al ministeriale di luglio" ha commentato Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato americano. Sarà probabilmente il ministro degli esteri Lavrov a rappresentare il Paese che ha aggredito l'Ucraina.



La Cina ha, invece, confermato che il presidente Xi Jinping parteciperà sia alla riunione del G20 in Indonesia, sia alla riunione delle nazioni dell'Asia e del Pacifico (Apec), organizzato dal 13 al 17 novembre a Bangkok, in Thailandia.

Questo sarà per Xi il primo grande viaggio all'estero dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha dichiarato che a margine del G20 Xi incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente francese Emmanuel Macron. Gli incontri avverranno dopo che Xi è stato confermato alla guida della Cina per un terzo mandato quinquennale come leader del Partito Comunista al potere.

Il Cremlino, già sufficientemente in imbarazzo per l'annuncio della ritirata da Kherson (molto criticata all'interno della Russia) si è limitato oggi a palesare impegni inderogabili di Putin in Russia, in coincidenza con il vertice. Ma è indubbio che per la seconda volta nella storia del G20, la delegazione russa è guidata non dal presidente del Paese, ma dal capo del ministero degli Esteri. Questo era già successo a Roma lo scorso anno. Putin mandò un videomessaggio. Prima di Roma la Federazione Russa ha partecipato a tutti i vertici del G20, formato fortemente voluto da Mosca e che ospitò pure nel 2013 a San Pietroburgo. L'India lo presiederà il prossimo anno, seguita dal Brasile. Se la Russia ospiterà mai più il vertice, sarà probabilmente dopo il 2030. A patto che sia ancora nel G20.

Sul tavolo del mancato dialogo tra Usa e Russia ci sarebbero diverse questioni come il nucleare e lo scambio di prigionieri, un caso su tutti quello che coinvolge la giocatrice di basket detenuta Brittney Griner.