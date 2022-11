Cristian, volontario da 26 anni: "Ho provato la sofferenza della malattia sulla mia pelle"

Era il 1986, Cristian aveva 8 anni quando venne ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per forti dolori all’addome. Inizia così il suo calvario e la lotta contro un nemico che all’epoca sembrava imbattibile. Oggi Cristian Morisi di anni ne ha 44 e vuole raccontare la sua storia per far capire quanto è importante sostenere la ricerca scientifica. Lui è una prova concreta di come da un tumore, anche aggressivo, si può guarire grazie al progresso della scienza.

“Da oltre 26 anni faccio il volontario Airc perché sono l’esempio concreto che con la ricerca ci si salva. Fare il volontario è il ringraziamento più grande che posso dare a un ricercatore”, afferma commosso.

Negli anni ’80 erano pochi i piccoli pazienti che sopravvivevano a questo tumore “se ne salvava, se va bene, uno su due, uno su tre” afferma. I medici dissero subito ai suoi genitori che la malattia aveva avuto un decorso tale per cui era ormai inoperabile: “Ho nella memoria i cicli di chemioterapia, ho nella memoria la sofferenza mia e delle altre persone che mi erano accanto”, racconta.

“Al tempo fare ricerca sul cancro sembrava quasi una follia” continua Cristian. Dopo un difficile percorso di cure arriva per lui la completa guarigione: “Mi ha salvato la ricerca, quella ricerca che non è follia, è solo coraggio”.

Oggi per lui l’obiettivo più importante è raccogliere fondi per la ricerca. "Ogni piccolo gesto di un volontario o di un donatore si converte subito in ricerca, e la ricerca in risultato clinico.” afferma. Oggi, grazie alla ricerca, i piccoli pazienti con il suo stesso tumore hanno oltre il 70% di possibilità di guarigione. "Dobbiamo sostenere adesso la ricerca, per cambiare il domani!” conclude.