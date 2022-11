Sam Bankman-Fried: gloria e caduta dell'enfant prodige delle criptovalute

Nato a Stanford, in California, figlio di due professori di giurisprudenza della nota università, si è laureato in fisica e matematica al MIT nel 2014 e si è occupato di scambi di fondi d'investimento quotati in borsa prima di passare al trading di criptovalute alla fine del 2017. Sostenitore dei Democratici, vegano, casa alle Bahamas (si dice con 10 inquilini), capelli ricci, magliette e pantaloni della tuta, Sam sembra più uno studente universitario che un guru della finanza: perfettamente in linea con l'approccio anti-establishment che è degli appassionati di criptovalute.

Miliardario sì (patrimonio netto di quasi 17 miliardi di dollari e nella lista delle 100 persone più ricche a soli 30 anni), ma insolito, diverso, Bankman-Fried, altruista per impostazione, era considerato un moderno JP Morgan per essersi precipitato a salvare aziende crypto in difficoltà, lui, prima che la sua azienda esplodesse.

Simile ai governi che hanno salvato le banche durante la crisi finanziaria globale del 2008, ha iniziato a estendere offerte di liquidità di emergenza alle aziende coinvolte nella carneficina di inizio 2022, quella successiva al crollo da 60 miliardi di dollari della stablecoin Terra USD. La sua abilità? L'arbitraggio crittografico, le strategie per acquistare criptovalute in uno exchange a un prezzo basso e venderli su un'altra borsa con un prezzo più alto. Il colpo? Alameda Research, la società che Bankman-Fried ha utilizzato come provider di liquidità per Ftx. Mantenendo il conteggio dei dipendenti basso rispetto alla concorrenza e aprendo un negozio a Hong Kong per motivi normativi prima di trasferirsi alle Bahamas, Ftx è cresciuto a un ritmo inaudito.

Sam Bankman-Fried ha impiegato 5 anni per salire sul tetto. Poche settimane per perdere tutto e scrivere su Twitter: "Ho fatto una cazzata e avrei dovuto fare di meglio".

I sospetti del prossimo fallimento sono iniziati quando, pochi giorni fa, gli investitori, corsi a ritirare 6 miliardi di dollari dalla piattaforma, si sono visti negare il ritiro e il maggior rivale Binance si è rifiutato di firmare l’accordo di salvataggio della Ftx.

Insomma i conti non tornano e le autorità vogliono vederci chiaro. Il sospetto è che abbia usato i soldi dei clienti non per investirli, ma per tappare i buchi delle perdite sui suoi stessi investimenti. E ha perso tutto.