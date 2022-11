Cybersecurity, i tre casi analizzati dall'Agenzia nazionale: ecco come difendersi dalle truffe

Una pagina hackerata, una consegna non effettuata, un’allettante abboccamento per eventuali proposte di lavoro: sono tre distinte situazioni in cui chi legge potrebbe essersi imbattuto in passato. Magari, per aver ricevuto - sul proprio cellulare o via posta elettronica - una comunicazione che ai più “navigati” frequentatori del web sarà risultata quantomeno “sospetta”. Ma che, a quanti masticano poco di e-mail, spam e altre comunicazioni virtuali (in realtà, ormai pochi), poteva risultare perfettamente normale come le altre (tante) a cui si risponde ogni giorno.

Si tratta di tre casi differenti di tentate truffe che l’Agenzia per la Cybersecurity nazionale ha affidato al proprio CSIRT (Computer Security Incident Response Team), una squadra composta da informatici i quali – come si può leggere nelle comunicazioni ufficiali dell’ANC – ha il compito di monitorare gli incidenti informatici a livello nazionale; emettere preallarmi, allerte, annunci e divulgare informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti. Il CSIRT ha infine il compito di intervenire in caso di incidente avvenuto e analizzare i rischi, oltre a sensibilizzare i portatori di interesse.

Grazie alle abilità e alle competenze degli esperti del CSIRT, l’Agenzia per la Cybersecurity nazionale è quindi intervenuta per studiare, analizzare e mettere a punto i rischi delle tre diverse situazioni descritte sopra, soprattutto per fornire agli utenti una “via d’uscita” da un danno materiale e tangibile, come (tanto per citare il caso più comune) furti alla propria carta di credito.