Letterman e Zelensky: l'intervista sotto la metropolitana a KIev

Il conduttore televisivo David Letterman ha intervistato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una stazione della metropolitana di Kiev per un episodio del suo programma Netflix “ Non c'è bisogno di presentazioni ”.

In rete circola il video girato da Serhiy Leshchenkom, che lavora nello staff di Zelensky, con Letterman e il presidente che conversano davanti a una troupe televisiva, accanto alla banchina dei treni. Il video è in un tweet del media indipendente bielorusso Nexta Tv.

“Dopo l'annuncio di Netflix non è più un segreto” ha detto Leshchenkom citato da Yahoo! News, aggiungendo che l'intervista andrà in onda prima della fine dell'anno.

Il format di “My Next Guest Needs No Introduction” prevede un'intervista a puntata. In passato Letterman aveva incontrato Barack Obama, Will Smith, Kim Kardashian e Howard Stern.



In precedenza anche Ben Stiller e Sean Penn erano andati in Ucraina dal presidente.