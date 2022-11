Denunce delle ginnaste, Nina Corradini: le medaglie mi sono costate tanto

Sono cominciate questa mattina a Roma le audizioni con la procura federale di Nina Corradini e Anna Basta, due delle ex ginnaste che per prime hanno denunciato gli abusi psicologici e violenze verbali da parte dello staff della nazionale durante il loro periodo di attività.

“Ho raccontato solo la mia esperienza. Spero che quello che è capitato a me e che ho dovuto subire io non capiti ad altre ragazze”, ha detto Nina Corradini alla fine dell’audizione.

“Le medaglie mi sono costate tanto. Finché la fatica si ferma all’allenamento e al sudore va bene, poi quando sfocia in altre cose non ne vale più la pena”, ha aggiunto la ex atleta di ginnastica ritmica.

“Alle altre sportive vorrei dire che tutto quello che hanno subito non è giusto”, ha aggiunto Corradini. “È per questo che io e Anna abbiamo denunciato, per far sì che non succeda più. Sono contenta che quello che abbiamo fatto abbia dato coraggio ad altre di uscire allo scoperto e esprimere il disagio. Non mi aspettavo che così tante avessero queste cose da dire. La ginnastica ritmica è passione, è quello che ho fatto tutta la vita ed è brutto che il mio ultimo ricordo significa dolore”.

Anna Basta, prima di entrare, ha rilasciato una breve dichiarazione. “Mi sento bene, sono serena ed è un momento importante”, ha detto la ex ginnasta.