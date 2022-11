Desirée, confermate in appello le condanne: anche 2 ergastoli. La madre della ragazza: "Sono mostri"

La decisione in linea con la sentenza di primo grado. In aula, ad ascoltare la lettura della sentenza, i familiari della ragazza.

La Corte d'Assise d'appello di Roma ha confermato le quattro condanne, con due ergastoli, per l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, i l 19 ottobre del 2018 . A processo i quattro cittadini africani Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno Chima. I giudici hanno confermato, come chiesto dall'accusa, la condanna per i primi due all'ergastolo, per Chima a 27 anni e Minthe a 24 e mezzo di carcere.

In quella notte del 19 ottobre 2018 il corpo seminudo della ragazza fu ritrovato in un palazzo abbandonato a San Lorenzo. Era disteso su un letto, in una stanza sporca e che veniva utilizzata per trasformare la coca in crack.

Nei primi accertamenti si era parlato di una donna di circa 30 anni morta per overdose. Tutto smentito: il corpo, che era senza mutadine e senza vestiti, era invece quello della giovane di Cisterna di Latina. Che aveva tracce di droga nel sangue e i segni, evidenti, di uno stupro di gruppo.

A rivelare la drammatica verità, l'autopsia sul corpo della giovanissima.



"Un'attività illecita si svolgeva da parecchi mesi... Ed era continuo ed evidente il via vai di tossicodipendenti", è stato scritto nelle carte giudiziarie e l'omicidio di Desirée ha presentato Roma "quale terreno su cui è consentito, in zona centrale e non periferica, l'insediamento di pericolosissimi contesti di spaccio entro cui possono brutalmente perdere la vita le giovanissime, dopo gravi violenze e sofferenze psicofisiche".