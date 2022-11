Devis Mangia si dimette da Commissario Tecnico della nazionale di calcio maltese

Arrivata la conferma ufficiale: Devis Mangia si è dimesso da allenatore della nazionale di calcio maltese con effetto immediato.

Il tecnico ha descritto la sua decisione come “dolorosa”, pur negando qualsiasi illecito: "Vorrei ribadire inequivocabilmente che non solo non mi sono comportato in modo da offendere la dignità di qualsiasi persona, ma non c'è stata alcuna accusa da parte della Federcalcio maltese di abusi o molestie sessuali nei miei confronti".

Mangia era stato sospeso dalla Federcalcio maltese lo scorso settembre a seguito di presunte molestie sessuali denunciate da almeno due calciatori della nazionale.

Nella sua lettera di dimissioni l'ex ct dell'Italia Under 21 ha affermato che la sua decisione è stata presa nel migliore interesse della nazionale maltese per affrontare serenamente le sfide calcistiche future.

Il tecnico di Cernusco sul Naviglio era stato designato a capo della nazionale maltese nel dicembre 2019, vincendo 9 delle 27 partite in cui ha diretto la squadra.